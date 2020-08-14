Ростех создал технологию контроля доступа в общественные места в условиях пандемии

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил терминал для автоматизированного контроля доступа в общественные места. Устройство идентифицирует личность человека и дистанционно определяет температуру его тела. В условиях пандемии COVID-19 решение может устанавливаться на входе в метро, аэропорты, торговые центры, поликлиники, школы, детские сады, сообщили в пресс-службе Госкорпорации.

Терминал Т1Т оснащен двумя основными функциями: прибор автоматически идентифицирует человека по изображению лица и дистанционно менее, чем за секунду, определяет температуру тела. Прибор способен надежно идентифицировать личность человека на дистанции 40 см даже при наличии защитной маски. Полученные данные – имя, должность, температура – отображаются на мониторе устройства мгновенно. Если температура превышает заданные параметры, раздается звуковое оповещение. В случаях, когда терминал подключен к системе контроля и управления доступом, происходит автоматическая блокировка дверей или, например, турникетов в метро.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко подчеркнул, что прибор может устанавливаться самостоятельно или интегрироваться в комплексные системы охраны объектов.

— Сейчас ведется изготовление первой промышленной серии нового устройства, поставки Т1Т могут начаться уже в этом году, — рассказал он.

Устройство оснащено встроенным термодетектором (пирометром), светодиодной подсветкой, двумя камерами для записи и трансляции видео, микрофоном. Т1Т может встраиваться в компьютерные терминалы, внешние сканеры пропусков, систему турникетов. Обновление программного обеспечения и базы данных учетных записей проводится посредством стандартного интерфейса USB.

В Госкорпорации отметили, что разработку системы Т1Т в составе холдинга «Швабе» ведет Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ). Одним из первых с новинкой ознакомился мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В ходе рабочего визита на предприятие глава города проявил большой интерес к проекту и выразил надежду на его успешное внедрение.

— Новосибирский приборостроительный завод всегда активно участвовал в работе по развитию инновационных технологий. Сегодня предприятие продолжает планомерно увеличивать выпуск гражданской продукции. К 2025 году мы планируем довести ее долю до 78%. Во многом достижение этого показателя будет обеспечено за счет обновления существующего модельного ряда и освоения производства новых изделий. Т1Т – один из таких проектов, — отметил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.

Фото предоставлено пресс-службой Госкорпорации Ростех