Уголовное дело о гибели рабочих в Новосибирске передано в центральный аппарат СК России

По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по факту гибели рабочих в Новосибирске (ч. 3 ст. 216 УК РФ), для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела задержаны трое представителей подрядной организации: исполнительный директор АО «Сибирьэнергомонтаж» Алексей Бочаров, главный инженер Кузбасского СМУ АО «Сибирьэнергомонтаж» Александр Петров, начальник Кузбасского СМУ АО «Сибирьэнергомонтаж» Михаил Павлов.

В ходе предварительного следствия установлено, что 28 августа 2019 года в обеденное время субподрядная организация ООО «Алькор» осуществляла реконструкцию теплотрассы и насосной станции по улице Ударной в Ленинском районе города Новосибирска. В ходе производства строительно-монтажных работ произошло обрушение части кирпичной кладки стены указанного строения, в результате чего травмы, несовместимые с жизнью, получили по предварительным данным, трое мужчин, а один телесное повреждение в виде перелома ноги.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Председатель СК России поручил следователям центрального аппарата ведомства изучить материалы уголовного дела, провести комплекс следственных действий, направленных на установление объективной картины произошедшей трагедии, дать принципиальную правовую оценку действиям строительных и подрядных организаций.

Фото: пресс-служба МЧС России по Новосибирской области