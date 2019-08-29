Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

«Ростелеком» в Новосибирске подарил активным волонтерам серебряного возраста подписки на Wink

  • 29/08/2019, 11:11
Компания «Ростелеком» наградила самых инициативных участников курсов компьютерной грамотности «Азбука интернета», которые проходят в Новосибирске в рамках проекта «Академия серебряного возраста».

«Ростелеком» в Новосибирске подарил активным волонтерам серебряного возраста подписки на WinkНаграждение состоялось 28 августа на IV общегородском форуме «Новосибирск — город безграничных возможностей», посвященном вопросам создания комфортной и доступной среды для всех горожан, волонтерскому движению и цифровизации жизни.

Обновленную приставку «Интерактивного ТВ» и полугодовую подписку на пакет телеканалов «Для ценителей» в сервисе Wink получили три выпускницы «Азбуки интернета». Программа, разработанная «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России, помогает пенсионерам разбираться в компьютерах, учит их правильно вести себя в социальных сетях и пользоваться электронными госуслугами. Как говорят ученики образовательного проекта, полученные знания сделали их более «продвинутыми», что поможет в том числе правильно подключить технику для активации подписки.

— Эти курсы были очень полезными, теперь я многое знаю и умею, причем не только я, но и муж: мы с ним ходили учиться вместе. После учебы я свободно пользуюсь соцсетями, форматирую тексты, правильно ищу нужную информацию в интернете. Конечно, подругам я тоже подсказываю, как работать с компьютером, — рассказала выпускница проекта Галина Дутова.

Награжденные пенсионеры смогут в высоком качестве смотреть по подписке более 150 ТВ-каналов и 5 000 фильмов и популярных сериалов, доступных на мультимедийной платформе Wink.

— Этот сервис имеет интуитивно понятный и доступный интерфейс, поэтому в настройках легко разобраться любому пользователю. Кроме того, в приложении можно скачивать любимые программы и фильмы для просмотра офлайн в удобное время, выбирать подходящий тарифный план и подключать до пяти гаджетов на один аккаунт, — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Подробная информация о сервисе Wink «Ростелекома» доступна на сайте компании, в центрах продаж и обслуживания клиентов. Уточнить вопросы подключения можно по телефону 8-800-1000-800.

Просветительский проект «Академия серебряного возраста» создан для объединения активных пенсионеров и включения их в социальную жизнь. Программу реализует департамент по социальной политики мэрии Новосибирска. Стратегическими партнерами выступают ПАО «Ростелеком», «Народный университет НГТУ», некоммерческое партнерство «Человек», российское общество «Знание», служба занятости населения города Новосибирска, ТОСы.

Фото предоставлено пресс-службой компании

Популярное с сайта

Более миллиона россиян уже открыли индивидуальные инвестиционные счета

Более миллиона россиян уже открыли индивидуальные инвестиционные счета

28/08/2019, 18:53
Миллионным инвестором стал новосибирец — клиент Сибирского Сбербанка.
Избирком рассказал об изменениях на счетах кандидатов

Избирком рассказал об изменениях на счетах кандидатов

28/08/2019, 18:34
Самые большие избирательные счета среди кандидатов в мэры Новосибирска — у представителей чиновно-депутатского корпуса.
Поисковые работы на месте обрушения здания в Новосибирске завершены

Поисковые работы на месте обрушения здания в Новосибирске завершены

28/08/2019, 18:00
Трое человек из 13, находившихся на месте обрушения, погибли, один находится в больнице.

Актуальный разговор

Вдогонку за будущим

Вдогонку за будущим

Все материалы
Новости

Новосибирская область лидирует по количеству туристов в округе

29/08/2019, 12:19

Аграрии Сибири в четыре раза увеличили страхование ярового сева

29/08/2019, 11:35

Уголовное дело о гибели рабочих в Новосибирске передано в центральный аппарат СК России

29/08/2019, 10:23

Регионы простимулируют осваивать новые участки под жилищное строительство

29/08/2019, 10:18

НГУ организовал полевую археологическую школу для специалистов из восьми стран

28/08/2019, 18:58

Более миллиона россиян уже открыли индивидуальные инвестиционные счета

28/08/2019, 18:53

Избирком рассказал об изменениях на счетах кандидатов

28/08/2019, 18:34

Поисковые работы на месте обрушения здания в Новосибирске завершены

28/08/2019, 18:00

Новосибирский застройщик приговорен к шести годам колонии

28/08/2019, 17:26

«РЖД» ищет инновационные решения

28/08/2019, 17:12

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска