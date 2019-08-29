«Ростелеком» в Новосибирске подарил активным волонтерам серебряного возраста подписки на Wink

Награждение состоялось 28 августа на IV общегородском форуме «Новосибирск — город безграничных возможностей», посвященном вопросам создания комфортной и доступной среды для всех горожан, волонтерскому движению и цифровизации жизни.

Обновленную приставку «Интерактивного ТВ» и полугодовую подписку на пакет телеканалов «Для ценителей» в сервисе Wink получили три выпускницы «Азбуки интернета». Программа, разработанная «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России, помогает пенсионерам разбираться в компьютерах, учит их правильно вести себя в социальных сетях и пользоваться электронными госуслугами. Как говорят ученики образовательного проекта, полученные знания сделали их более «продвинутыми», что поможет в том числе правильно подключить технику для активации подписки.

— Эти курсы были очень полезными, теперь я многое знаю и умею, причем не только я, но и муж: мы с ним ходили учиться вместе. После учебы я свободно пользуюсь соцсетями, форматирую тексты, правильно ищу нужную информацию в интернете. Конечно, подругам я тоже подсказываю, как работать с компьютером, — рассказала выпускница проекта Галина Дутова.

Награжденные пенсионеры смогут в высоком качестве смотреть по подписке более 150 ТВ-каналов и 5 000 фильмов и популярных сериалов, доступных на мультимедийной платформе Wink.

— Этот сервис имеет интуитивно понятный и доступный интерфейс, поэтому в настройках легко разобраться любому пользователю. Кроме того, в приложении можно скачивать любимые программы и фильмы для просмотра офлайн в удобное время, выбирать подходящий тарифный план и подключать до пяти гаджетов на один аккаунт, — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Подробная информация о сервисе Wink «Ростелекома» доступна на сайте компании, в центрах продаж и обслуживания клиентов. Уточнить вопросы подключения можно по телефону 8-800-1000-800.

Просветительский проект «Академия серебряного возраста» создан для объединения активных пенсионеров и включения их в социальную жизнь. Программу реализует департамент по социальной политики мэрии Новосибирска. Стратегическими партнерами выступают ПАО «Ростелеком», «Народный университет НГТУ», некоммерческое партнерство «Человек», российское общество «Знание», служба занятости населения города Новосибирска, ТОСы.

Фото предоставлено пресс-службой компании