Регионы простимулируют осваивать новые участки под жилищное строительство

Он подчеркнул, что сейчас меры стимулирования будут разделяться по трем направлениям: социальная, транспортная и инженерная инфраструктура. По всем трем также должны быть подготовлены четкие обоснования для получения финансирования.

— Эти денежные средства тоже будут долгосрочными. Сейчас у многих регионов нет денег даже на проведение проектно-изыскательских работ по таким участкам. Возможно, в ближайшее время появится какая-то мера поддержки на проведение предпроектных работ для их формирования. Застройщикам совместно с исполнительной властью нужно оперативно проработать этот момент, так как меры поддержки такие будут, — предупредил глава ассоциации.

Председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков поинтересовался — есть ли планы по стимулированию потребительского спроса и ипотеки.

— Понятно, что при той ставке, которую дает ЦБ, банки не опустят свои ставки. Без вмешательства правительства целевую программу по заявленному проценту (7,9% к 2024 году) по жилищным кредитам выполнить невозможно. Мне не понятно, как правительство РФ планирует повысить объемы строительства и продажи жилья без снижения ставок на ипотеку, — добавил Поляков.

Антон Глушков пояснил, что меры поддержки по субсидированию процентной ставки по ипотеке признаны эффективными, но от них решено отказаться. Средств, которые для этого необходимы, в бюджете сегодня нет.

— Речь идет только о расширении категории граждан, имеющих право на льготную ипотеку. Обсуждается возможность распространить эти условия на всех сотрудников социальной сферы и по ним проводить субсидирование, — сообщил Глушков. — Основой противник льгот по ипотеке — Минфин РФ. По данным ведомства, несмотря на повышение ставок, динамика выдачи жилищных кредитов на протяжении 2017-2019годов позитивная. В связи с этим Минфин заявляет, что никаких дополнительных мер поддержки ипотечного кредитования сегодня не требуется. Снижение ставки возможно только при пересмотре ЦБ ключевой ставки. Согласно мировой статистике, изменение процентной ставки на 1 пункт приводит к изменению спроса на 5%. Если сейчас мы не достигаем примерно 2% по целевому показателю ставки, то это -10% по спросу жилья. Конечно, это много. При нынешних темпах строительства жилья это около 7 млн кв. м спроса по РФ.

Застройщики заявили, что многие потенциальные покупатели сейчас сидят и ждут ипотеку под обещанные 6%. В ответ на это Глушков парировал, что сейчас на рынке необходимо формировать мнение, что «дальше будет дороже». Правда, как это делать, не уточнил.

InfoPro

В начале августа в интервью корреспонденту54 министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт рассказывал, что за прошедшие 5 лет в регионе проведена серьезная работа по подготовке дополнительных участков для комплексного развития, в том числе из федерального резерва. Речь идет примерно о 4 млн кв. м земли.

Кроме того, через областного оператора АО «НОАИК» регион предложил населению два ипотечных продукта: один предусматривает снижение по ставке около 3% (Дает областной бюджет под гарантии Банка «Дом.РФ». — Ред.), второй — это ипотека без первоначального взноса. Они пользуются устойчивым спросом. Сейчас минстрой работает над расширением категорий граждан, которые могли бы брать ипотеку в «НОАИК» на льготных условиях.

Фото: pixabay.com, автор- rhythmuswege