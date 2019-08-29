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Регионы простимулируют осваивать новые участки под жилищное строительство

На какие меры поддержки рассчитывать застройщикам и покупателям жилья?
  • 29/08/2019, 10:18
Автор: Юлия Данилова
Регионы простимулируют осваивать новые участки под жилищное строительство
Готовится правительственная программа по стимулированию субъектов РФ для вовлечения в оборот дополнительного земельного ресурса.

— Мы постоянно говорим о том, что с 2024 года нам предстоит сдавать по 120 млн кв. м жилья в год. Даже если мы планируем скорректировать эти показатели, понятно, что при существующей платежеспособности населения такое развитие жилищного строительства достаточно трудно прогнозируемо. Без дополнительной поддержки, —  констатировал на круглом столе в Новосибирске координатор по Сибирскому федеральному округу Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко.

Он поинтересовался у президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ, Москва) Антона Глушкова — разрабатываются ли на федеральном уровне какие-то меры поддержки застройщиков или покупателей жилья.

По словам Глушкова, одновременно в стадии строительства в РФ находятся около 128 млн кв. м жилья, в год вводятся 68-70 млн кв. м. Если выходить на намеченные 120 млн кв. м, то объемы строящегося жилья в РФ нужно увеличивать до 170 млн кв. м в год.

У застройщиков уже накопилось

У застройщиков уже накопилось

— Сейчас готовится правительственная программа по стимулированию субъектов РФ для вовлечения в оборот дополнительного земельного ресурса. Программа будет трехлетняя, аналогичная программе «Стимул», по которой сегодня очень мало регионов выбирают объемы, так как по правилам нужно за один год заявиться, уже иметь на руках ПСД и заключение Главгосэкспертизы, а также воспользоваться этими деньгами, — перечисляет Глушков.

— Сейчас понятно, что за год это сделать невозможно, поэтому определяется трехлетний срок программы. Регион может заявиться на участие в ней только с новыми земельными участками, на которых не ведется строительство и которые не обременены никакими другими объектами. Это дополнительные меры стимулирования застройщиков заходить на новые территории.

Он подчеркнул, что сейчас меры стимулирования будут разделяться по трем направлениям: социальная, транспортная и инженерная инфраструктура. По всем трем также должны быть подготовлены четкие обоснования для получения финансирования.

— Эти денежные средства тоже будут долгосрочными. Сейчас у многих регионов нет денег даже на проведение проектно-изыскательских работ по таким участкам. Возможно, в ближайшее время появится какая-то мера поддержки на проведение предпроектных работ для их формирования. Застройщикам совместно с исполнительной властью нужно оперативно проработать этот момент, так как меры поддержки такие будут, —  предупредил глава ассоциации.

Председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков поинтересовался — есть ли планы по стимулированию потребительского спроса и ипотеки.

— Понятно, что при той ставке, которую дает ЦБ, банки не опустят свои ставки. Без вмешательства правительства целевую программу по заявленному проценту (7,9% к 2024 году) по жилищным кредитам выполнить невозможно. Мне не понятно, как правительство РФ планирует повысить объемы строительства и продажи жилья без снижения ставок на ипотеку, — добавил Поляков.

Антон Глушков пояснил, что меры поддержки по субсидированию процентной ставки по ипотеке признаны эффективными, но от них решено отказаться. Средств, которые для этого необходимы, в бюджете сегодня нет.

— Речь идет только о расширении категории граждан, имеющих право на льготную ипотеку. Обсуждается возможность распространить эти условия на всех сотрудников социальной сферы и по ним проводить субсидирование, — сообщил Глушков. — Основой противник льгот по ипотеке — Минфин РФ. По данным ведомства, несмотря на повышение ставок, динамика выдачи жилищных кредитов на протяжении 2017-2019годов позитивная. В связи с этим Минфин заявляет, что никаких дополнительных мер поддержки ипотечного кредитования сегодня не требуется. Снижение ставки возможно только при пересмотре ЦБ ключевой ставки. Согласно мировой статистике, изменение процентной ставки на 1 пункт приводит к изменению спроса на 5%. Если сейчас мы не достигаем примерно 2% по целевому показателю ставки, то это -10% по спросу жилья. Конечно, это много. При нынешних темпах строительства жилья это около 7 млн кв. м спроса по РФ.

Застройщики заявили, что многие потенциальные покупатели сейчас сидят и ждут ипотеку под обещанные 6%. В ответ на это Глушков парировал, что сейчас на рынке необходимо формировать мнение, что «дальше будет дороже». Правда, как это делать, не уточнил.

Никто не спорит — реформа отрасли назрела

«Никто не спорит — реформа отрасли назрела»

В начале августа в интервью корреспонденту InfoPro54 министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт рассказывал, что за прошедшие 5 лет в регионе проведена серьезная работа по подготовке дополнительных участков для комплексного развития, в том числе из федерального резерва. Речь идет примерно о 4 млн кв. м земли.

Кроме того, через областного оператора АО «НОАИК» регион предложил населению два ипотечных продукта: один предусматривает снижение по ставке около 3% (Дает областной бюджет под гарантии Банка «Дом.РФ». — Ред.), второй — это ипотека без первоначального взноса. Они пользуются устойчивым спросом. Сейчас минстрой работает над расширением категорий граждан, которые могли бы брать ипотеку в «НОАИК» на льготных условиях.

Фото: pixabay.com, автор- rhythmuswege

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