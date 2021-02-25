Уголовное дело об обманутых дольщиках «ПТК-30» дошло до суда

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух учредителей строительных организаций, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Они обвиняются в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, руководители и учредители нескольких организаций, входящих в группу компаний «ПТК-30», привлекали от граждан денежные средства, заключая в 2013-2017 гг. гражданско-правовые сделки по реализации квартир в многоквартирных жилых домах в Октябрьском и Ленинском районах г. Новосибирска. Взятые на себя обязательства по передаче квартир в собственность граждан обвиняемые не исполнили.

— Директора строительных фирм вопреки законодательству, без разрешения на строительство осуществляли с граждан сбор денежных средств на постройку жилого дома в Заельцовском районе г. Новосибирска, строительство которого так и не было начато. В результате противоправных действий обвиняемых 368 потерпевшим был причинен ущерб на сумму 730 млн рублей, — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что для обеспечения заявленных гражданских исков о возмещении ущерба суд наложил арест на имущество (недвижимость, автомобили, земельный участок и прочее) обвиняемых и аффилированных с ними юридических лиц.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Железнодорожный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.