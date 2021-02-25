Новый новосибирский театр возглавит бывший депутат горсовета и заксобрания

— В течение 2 лет к нам поступала заявка от депутатов Александра Кулинича и Александра Терепы (Законодательное Собрание, «Единая Россия»). Они говорили о выравнивании возможностей, бились за карасукский театр «На окраине». Потом возникла вторая ситуация: нужно поддерживать театры малой формы, чтобы они были мобильны, выезжали в районы области, так как большим стационарным театрам это делать сложнее — у них больше требований, — рассказала на пресс-конференции в ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

— С одной стороны — просьба депутатов, с другой — поддержка театров в деревне, с третьей — предложение о том, чтобы в «Доме актера» устроить какой-то государственный театр, чтобы за счет его арендной платы можно было сделать ремонт. И мы этот механизм выбрали, — говорит министр. — Создание Новосибирского драматического театра позволит решить три вопроса: выравнивание возможностей, штатное финансирование малых театров (молодежного драматического театра «На окраине» (Карасук), молодежного драмтеатра «Первый театр» (Новосибирск), вновь созданного театраи т.д.) и помощь «Дому актера» в решении проблемы ремонта. При этом в «Доме актера» останется камерный театр «13 трамвай» и антреприза. В здании за счет госсредств будет сделан зал, 3 дня в неделю, когда там не будет антрепризы, площадка станет использоваться для «выращивания» новых проектов, которые к нам заявятся через ГБУК «Центр креативных индустрий».

Кроме того, она напомнила, что с 2008 года перед министерством стоит еще один важный вопрос — приведение в порядок «Дома актера». Это не государственное и не муниципальное, а общественное помещение. До сих пор решения проблемы по поиску механизма финансирования объекта из бюджета найти не удавалось, здание постепенно ветшало. И тут «все звезды легли удачно».

Новый театр пока носит название «Новосибирский драматический театр», но Ярославцева не исключает, что после формирования труппы, появления традиций коллектив может предложить что-то другое. По ее словам, с 1 марта (после открытия финансирования) руководителем Новосибирского драматического театра назначен Виктор Старков — бывший депутат горсовета Новосибирска и Законодательного Собрания Новосибирской области.

— Виктор Николаевич мечтал об этом давно. Он экономист, много лет вынашивал эту просьбу. Художественным руководителем поставлен Анатолий Кубанов (депутат регионального парламента, руководитель реготделения партии «Справедливая Россия»). Да, тот самый наш депутат, — говорит Ярославцева. — Многие задают вопрос… Понятно, что у нас с ним непростые отношения: я не могла его лоббировать, но не могу и запрещать. Сейчас по образованию он подходит, у него есть инициатива, есть желание и люди, которые готовы за ним пойти. Кстати, здесь он правильно ставил вопрос, что у нас новые выпуски, ребята из театрального института — и нам бы хотелось, чтобы они тоже имели возможность работать в государственных театрах.

Первый спектакль нового театра будет поставлен по одному из произведений Александра Островского — это уже прописано в госзадании, так как 2021 год признан годом памяти драматурга. Детали Ярославцева не уточнила, но отметила, что вскоре начнется кастинг. Финансирование театра уже заложено в закон о бюджете.

Напомним, в конце 2018 года Виктора Старкова пытались поставить во главе другого новосибирского театра — «Глобус». Об этом на собрании коллектива сообщал главный режиссер театра Алексей Крикливый. На собрании он неоднократно подчеркивал, что у Виктора Старкова нет опыта руководства творческим коллективом.

Крикливый также отмечал, что в «группу поддержки» Старкова на тот момент входил Анатолий Кубанов. После большого общественного резонанса назначение не состоялось.