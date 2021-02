В январе доля онлайн-продаж в выручке торговой платформы westfalika.ru достигла 23,4%

OR GROUP увеличивает число партнеров маркетплейса, предлагая им возможность реализовывать товар как через магазины, так и через онлайн-площадку, сообщили в пресс-службе компании.

— За январь 2021 года компания реализовала более 210 тыс. партнерских товаров, за время существования маркетплейса westfalika.ru продано более 2,3 миллиона товаров. OR GROUP с 2020 года стала делать более частую ротацию ассортимента в магазинах, это касается и fashion-коллекций. Сейчас компания на каждый месяц формирует ассортиментную матрицу, что позволяет улавливать сезонные колебания, кратковременные всплески спроса на определенные товары и, как результат, увеличивать продажи, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что развитие концепции магазина как сервисной точки также дает хорошие результаты, а дополнительные сервисы вносят значительный вклад в рост показателей компании. Выручка ООО МКК «Арифметика», входящей в Группу и специализирующейся на денежных займах, составила 218 млн руб. На конец января портфель по денежным займам достиг 2 919 млн руб. Средняя сумма займа в январе выросла до 22 674 рублей.

— В декабре 2020 года заработал обновленный сайт westfalika.ru в формате маркетплейса, теперь на онлайн-площадке представлен широкий ассортимент как товаров под собственными торговыми марками, так и партнерские товары. Это позволяет компании дальше наращивать долю интернетпродаж в выручке торговой платформы westfalika.ru: по итогам января 2021 года доля увеличилась до 23,4%, по сравнению с 15,5% в январе 2020 года; объем онлайн-продаж достиг 62 млн рублей, — рассказали специалисты.

Магазины компании становятся полноценными логистическими единицами в структуре российского рынка онлайн-торговли. OR GROUP продолжает расширять пул партнеров за счет ведущих игроков: в январе компания начала сотрудничать с одним из крупнейших мировых ИТ и логистических операторов «Цайняо» (Cainiao Network входит в Alibaba Group). В рамках партнерства в 98 торговых точках OR GROUP были размещены постаматы, в которых можно получать заказы Aliexpress. В компании подчеркнули, что число постаматов планируется удвоить до конца года. На текущий момент на базе торговых точек OR GROUP работает более 2 380 ПВЗ2, что на 34% превышает аналогичный показатель прошлого года. В январе 2021 года было выдано более 205 тыс. посылок, что в 2,5 раза больше объемов выдач аналогичного периода прошлого года (80 тыс. посылок). По итогам января трафик клиентов, которые приходят за партнерскими онлайн-заказами, составил 19% от общего трафика магазинов.

Кроме того, увеличилось и число участников программы лояльности «Арифметика»: за 12 месяцев оно увеличилось на 11% —до 2,851 млн человек, по сравнению с 2,575 млн участников на конец января 2020 года. 60% покупок за январь 2020 года было совершено с использованием карт лояльности.