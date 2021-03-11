Уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму свыше 54 млн рублей дошло до суда

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Новая Энергия», обвиняемого в совершении преступления по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— По данным следствия, руководитель ООО «Новая Энергия» завысил суммы налоговых вычетов по НДС, подлежащих исчислению и уплате, в результате созданного фиктивного документооборота с подконтрольным ему юридическим лицом, тем самым, уклонился от уплаты НДС с организации ООО «Новая Энергия», путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений за период 2016 — 2018 годов в сумме свыше 54 млн руб, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Она уточнила, что с целью возмещения причиненного вреда в период следствия на имущество обвиняемого (денежные средства и земельные участки) был наложен арест на общую сумму свыше 4,8 млн рублей.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.