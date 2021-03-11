Николай Цуканов представил в Сибири инновационные цифровые проекты «Ростелекома»

В ходе визита топ-менеджер компании представил инновационные сервисы, которые предлагает для бизнеса и власти крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений.

На совещании с губернатором в том числе участвовали мэр Новосибирска Анатолий Локоть, министр цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов, министр здравоохранения Константин Хальзов, министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов и другие члены регионального правительства.

На мероприятии обсудили внедрение энергосберегающих комплексов, проекты по модернизации уличного освещения, сервисы по цифровизации здравоохранения и вопросы обеспечения общественной безопасности. В рамках исполнения поручений Президента РФ по вопросам развития лесного комплекса была рассмотрена вопросы организации системы дистанционного мониторинга лесных пожаров и цифровизации отрасли.

— Наша компания была и остается надежным партнером для власти и бизнеса, потому что мы имеем колоссальный опыт в выполнении государственных задач по обеспечению широкополосным доступом в интернет социальных объектов и по реализации национальных программ. В том числе благодаря этому “Ростелеком” в Сибири занимает лидирующие позиции по выполнению многих федеральных проектов, например, “Устранение цифрового неравенства” и “Цифровая экономика”. И особенно приятно, что в Новосибирской области у нас сложилось такое устойчивое взаимодействие с региональными властями, — сказал Николай Цуканов, старший вице-президент ПАО «Ростелеком» по цифровизации промышленности и лесного хозяйства.

На встрече в правительстве региона также затронули вопросы проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске с 26 декабря 2022 года. Компания «Ростелеком» готова сформировать концепцию цифровой инфраструктуры для ИТ-сопровождения этого мероприятия.

— У “Ростелекома” уже отработана практика сопровождения масштабных международных мероприятий, таких как Олимпийские игры в Сочи в 2014 году или зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске. Этот опыт позволит планомерно подойти к решению вопросов по организации цифровой инфраструктуры и на Молодежном чемпионате мира по хоккею в Новосибирске, — уточнил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

В завершение рабочих встреч участники отметили, что последовательная реализация технологичных проектов и внедрение цифровых сервисов уже сейчас качественно меняют уровень жизни во всех регионах Сибири и облегчают взаимодействие общества, власти и бизнеса.