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Уголовное дело по факту растраты и получения взятки главой Петровского сельсовета передано в суд

  • 25/09/2019, 12:18
Уголовное дело по факту растраты и получения взятки главой Петровского сельсовета передано в суд

Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летней главы Петровского сельсовета Ордынского района Новосибирской области в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки) и двух эпизодов по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, в 2017 году предприниматель покупает крупнорогатый скот, который хранится на территории п. Петровский Ордынского района Новосибирской области. После покупки предприниматель обратился к главе Петровского сельсовета о заключении договора об ответственном хранении и использовании муниципального имущества с целью ведения сельскохозяйственной деятельности, в том числе размещения приобретенного крупнорогатого скота.

— Чиновник, понимая, что у предпринимателя отсутствует объективная возможность размещения крупнорогатого скота в другом месте хранения, предложила ему за решение вопроса заплатить 200 тыс. рублей, на что последний согласился и перевел денежные средства на банковский счет чиновника, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, глава Петровского сельсовета устроила на работу в администрацию Петровского сельсовета двух мужчин, одного на должность водителя, другого на должность специалиста администрации Петровского сельсовета, однако работники фактически не выполняли возложенные на них обязанности. Таким образом, из бюджета Петровского сельсовета была необоснованно выплачена заработная плата на сумму более 1 млн рублей.

22 апреля 2019 года судьей Ордынского районного суда, по ходатайству следователя, глава Петровского сельсовета временно отстранена от должности.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, после вручения его копии обвиняемой будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com, автор- velikorodov94

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