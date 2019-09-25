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В Новосибирске самыми дефицитными специалистами являются врачи и слесари

Но чаще всего работодатели ищут менеджеров по работе с клиентами.
  • 25/09/2019, 13:33
В Новосибирске самыми дефицитными специалистами являются врачи и слесари

Эксперты HeadHunter проанализировали вакансии и резюме, размещенные на hh.ru в этом году, чтобы выяснить, какие специалисты на рынке труда в Новосибирске самые дефицитные.

Оказалось, что специалистами, на которых приходится примерно два предложения от работодателей, стали врачи и слесари. В такой ситуации выбирают уже соискатели, а не компании.

— Дефицит врачей отмечен во многих регионах России, как и слесарей. Кроме них в список самых дефицитных вошли сварщики, грузчики, сборщики, разнорабочие, операторы станков и повара. Уже по списку видно, что кризис с рабочим персоналом уже реальность, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО.

При этом, если посмотреть на количество вакансий в Новосибирске, то чаще всего работодатели ищут менеджеров по работе с клиентами (7,8% вакансий от общего числа предложений в 2019г.), программистов и разработчиков (7,3%) и продавцов в магазине (4,9%). Именно для этих специалистов компании чаще всего размещают вакансии. Кроме этого, в топ-10 вошли: водитель, бухгалтер, инженеры (строительство и производство) и другие специалисты.

Фото: pixabay.com, автор- valelopardo

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