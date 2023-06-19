Уголовное дело о мошенничестве на 25 млн рублей направлено в суд

В Железнодорожный районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемыми по нему проходят бывший генеральный директор АО «Трансэлектромонтаж» и бывший заместитель директора филиала данного общества, сообщили в Западно- Сибирской транспортной прокуратуре. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с мая по декабрь 2020 года указанные руководители предприятия заключали фиктивные договора и предоставляли в ОАО «РЖД» исполнительскую документацию, содержащую ложные сведения о результатах выполнения строительных работ на станции Ижморская Западно-Сибирской железной дороги.

По предварительным подсчетам, обвиняемые похитили принадлежащие госкомпании денежные средства в размере более 25 миллионов рублей.