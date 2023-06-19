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В Новосибирске метрополитен изменит график работы

  • 19/06/2023, 10:16
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В Новосибирске метрополитен изменит график работы
Изменения будут действовать в День города, 26 июня.

26 июня Новосибирский метрополитен изменит график работы, сообщили в пресс-службе.

—  Новосибирский метрополитен традиционно изменит график работы в День города. Для удобства новосибирцев и гостей города время работы подземки будет продлено до 01:00 26 июня, — говорится в сообщении.

Напомним, в этом году Новосибирску исполняется 130 лет. Основными площадками проведения праздничных мероприятий станут  площадь им. Ленина и ул. Ленина, Михайловская набережная и Парк «Арена». В первый день проведения Дня города в Новосибирске, 24 июня в парке «Арена» около нового ледового дворца пройдёт фестиваль VK Fest. По данным новостного портала мэрии «Новосибирские новости», до парка можно будет добраться на автобусах. По расписанию буднего дня будут ходить автобусы №5, 6, 23, 28, 39, 44, 48, а также маршрутки №18, 43, 63 и троллейбусы №7, 8.

В 21:50 от парка «Арена» будут отходить автобусы в отдаленные районы города: №16 (Затона), №43 (ЖК «Белые росы»), №45 и №45к (Чемской бор), №57 (Чистая слобода), №68 (станция Матвеевка), №88 (ОРМЗ).

В мэрии предупредили, что парковка у входа в парк будет закрыта 24 июня с 14.00.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске на День города на два дня перекроют 18 улиц.

Фото редакции Infopro54

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : метрополитен день города


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