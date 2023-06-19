Четыре выходных вместо одного

Вскоре Минтруд опубликует проект постановления, касающийся праздничных дней в 2024 году, рассказал глава ведомства Антон Котяков в беседе с «Известиями».

По его словам, в следующем году планируется добавить к праздничной среде 1 мая понедельник и вторник и также объявить их выходными. Вместе с воскресеньем получится, что россияне будут отдыхать всего четыре дня. Однако Котяков уточнил, что перед этим им предстоит отработать шестидневную рабочую неделю.

Министр подчеркнул, что новогодние праздники останутся без изменений, россияне смогут вернутся к работе с 8 января.

Напомним, что в начале апреля представители фракции «Новые люди» предлагали, чтобы на Новый год россияне отдыхали с 1 по 3 января, а на майские праздники — с 1 по 5 мая. Также парламентарии заявили, что новогодние праздники связаны со «скукой, перееданием, а нередко и травмами. В Минтруде тогда ответили, что готовы рассмотреть инициативу, но в результате даты выходных дней переносить не стали.

Ранее редакция сообщала, что 31 декабря может официально стать выходным праздничным днем.