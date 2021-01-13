Уголовное дело в отношении одной из медсестёр детской туберкулезной больницы прекращено

Мировой судья прекратил уголовное дело в отношении медицинской сестры филиала «Детская туберкулезная больница» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» Натальи Старусевой в связи с примирением сторон (она освобождена от уголовной ответственности), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, ей инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Отмечается, что в суде установлено, что работник детской туберкулезной больницы жестоко обращалась с малолетним пациентом. Медицинская сестра в дневное время 3 ноября 2020 года осуществляла над малолетним ребенком физическое насилие, а именно: с силой ударила мальчика ладонью руки в область спины.

Постановление не вступило в законную силу.

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