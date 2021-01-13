Мукомолы и хлебопеки Новосибирской области получат более 100 млн рублей компенсации

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде приняла решение выделить Новосибирской области более 100 млн рублей на компенсацию затрат хлебопекам и мукомолам региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на первого заместителя председателя Государственной Думы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

— Принято решение о выделении Новосибирской области 61,6 млн рублей на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы и 45,2 млн рублей на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части понесенных расходов по производству и реализации хлеба и хлебобулочных изделий, — отметил Александр Жуков.

— Мы посчитали: на нашем предприятии стоимость сырья выросла на 15-20%. Основное сырье — муку — мы возим за 380 км с Алтая, так как первый мелькомбинат работает с перебоями, поэтому только стоимость муки у нас поднялась на 7-10%. Это вынуждает нас говорить об отложенном повышении цен на свою продукцию на 7-8%, как минимум, — предупреждал Терешков.

В ноябре 2020 года гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» (СХК), депутат заксобрания Дмитрий Терешков заявлял, что пищевая и перерабатывающая промышленность из-за роста цен на зерно попали в очень жесткие, неприятные ножницы.

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