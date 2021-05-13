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Какой сервис приема платежей выбрать для своего бизнеса

  • 13/05/2021, 10:37
Сегодня на рынке коммерции доминируют бесконтактные формы оплаты и онлайн-платежи. Бизнес не может полноценно развиваться и привлекать клиентов, если на сайте нет удобных способов оплаты.

Без системы приема онлайн-платежей не обойтись.Кому-то важно оплатить покупку с карты, кто-то предпочитает платить одним касанием с Apple Pay или Google Pay, другие — выбирают электронные кошельки, например, ЮMoney или Qiwi. Чем больше способ оплаты вы добавите, тем реже бизнес будет терять клиентов.

Приём платежей на сайте: критерии выбора

Самому добавить на сайт хотя бы самые популярные способы оплаты не так просто. Нужно подключить API каждой компании по отдельности, внимательно изучить все условия и дождаться рассмотрения заявки. Это занимает много времени.

Спасением стало появление сервисов для приема безналичных платежей. Такие сервисы обеспечивают комплексное решение для бизнеса, выступают посредником между сайтом и сразу множеством платежных шлюзов. Владельцам бизнеса остается только выбрать подходящий сервис.

На что стоит обратить внимание, выбирая сервис для приема платежей:

  • Стоимость услуг. Обычно сервисы берут комиссию за успешный платёж. Размер комиссии варьируется от 2% до 10% и часто зависит от оборота средств. Некоторые организации могут получит более выгодный тариф — например,в сфере благотворительности.

  • Способы оплаты. Система должна предоставлять доступ к разнообразным вариантам оплаты, удобным для клиентов. И чем их больше, тем лучше.

  • Условия вывода средств. Обратите внимание на требования для вывода денег и сроки. Уточните: предоставляет ли сервис все необходимые документы для финансовой отчётности?

  • Безопасность. Оцените безопасность платежного шлюза. Проверьте: используется ли при платежах защищённое соединение HTTPS? И есть ли сертификаты безопасности?

Важно обратить внимание и на репутацию сервиса, его опыт работы, команду, которая за ним стоит.

Обзор сервисов приема онлайн-платежей

ЮKassa

Раньше ЮKassa принадлежала компании Яндекс и называлась Яндекс.Деньгами. Сервис был запущен в 2013 году. Своей целью компания ставит сделать онлайн-платежи для бизнеса максимально быстрыми, простыми и безопасными. Для этого ЮКасса предлагает гибкую настройку платежей, возможность запомнить данные карты и легко повторить платёж или совершить возврат средств, быстрое подключение и невысокие комиссии за обслуживание. Вывести средства можно на банковский счет, это займет не больше одного дня.

ЮКасса позволяет принимать платежи всеми популярными в СНГ методами:

  • банковскими картами Visa, Mastercard, Maestro, Мир и других платежных систем;

  • через Apple Pay и Google Pay;

  • электронными кошельками ЮMoney, WebMoney, Qiwi;

  • наличными через терминалы;

  • через интернет-банкинг Сбербанк Онлайн, Альфа-клик, Тинькофф;

  • списанием с баланса мобильного.

В ЮKassa можно подключить кредитование и В2В-платежи для приема денег от юридических лиц. Размер комиссии зависят от платежного метода и оборота средств на аккаунте. Минимальная комиссия — 2,8%.

Net Pay

Компания Net Pay позволяет быстро принимать платежи с помощью банковских карт, услуги предоставляются как по России, так и за рубежом. Сервис налаживает платежи с помощью Visa, MasterCard, American Express и других платёжных систем. Также есть решения для приема банковских переводов, таких как SWIFT или Fedwire.

Среди преимуществ сервиса можно выделить высокие стандарты безопасности, основанные на алгоритме шифрования SHA-256, поддержку более чем 164 мировых валют и более 10 лет опыта работы в индустрии.

Cypix

С сервисом Cypix вы сможете принимать платежи банковскими картами, через интернет-банкинг, со счетов мобильных телефонов, электронными кошельками. Есть функционал для расчётов в кредит или рассрочку.

Для каждого способа онлайн-оплаты сервис рассчитывает комиссию индивидуально. Она также зависит от оборота средств на аккаунте. Выплаты возможны на банковские счета и карты, электронные кошельки. Порядок расчётов можно выбирать самостоятельно. Например, можно получать выплаты каждый месяц.

Подключение платежных систем к сайту

Каждый сервис для приёма платежей имеет свой порядок подключения, который подробно описан на сайте. Детальные инструкции по подключению можно также узнать у менеджеров компании.

В большинстве случае все сводиться к трём простым шагам:

  1. Заявка. Нужно оставить заявку на подключение на сайте или по телефону.

  2. Договор. После обсуждения всех условий, вам вышлют договор о сотрудничестве. Подпишите и отправьте обратно.

  3. Интеграция. Платёжный шлюз следует интегрировать на свой сайт, используя для этого API или модули CMS.

Подключение обычно занимает 1-3 дня. Ваши пользователи смогут платить удобным способом, и продажи пойдут вверх.

Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : платежные системы


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