Какой сервис приема платежей выбрать для своего бизнеса

Без системы приема онлайн-платежей не обойтись.Кому-то важно оплатить покупку с карты, кто-то предпочитает платить одним касанием с Apple Pay или Google Pay, другие — выбирают электронные кошельки, например, ЮMoney или Qiwi. Чем больше способ оплаты вы добавите, тем реже бизнес будет терять клиентов.
Самому добавить на сайт хотя бы самые популярные способы оплаты не так просто. Нужно подключить API каждой компании по отдельности, внимательно изучить все условия и дождаться рассмотрения заявки. Это занимает много времени.
Спасением стало появление сервисов для приема безналичных платежей. Такие сервисы обеспечивают комплексное решение для бизнеса, выступают посредником между сайтом и сразу множеством платежных шлюзов. Владельцам бизнеса остается только выбрать подходящий сервис.
На что стоит обратить внимание, выбирая сервис для приема платежей:
Стоимость услуг. Обычно сервисы берут комиссию за успешный платёж. Размер комиссии варьируется от 2% до 10% и часто зависит от оборота средств. Некоторые организации могут получит более выгодный тариф — например,в сфере благотворительности.
Способы оплаты. Система должна предоставлять доступ к разнообразным вариантам оплаты, удобным для клиентов. И чем их больше, тем лучше.
Условия вывода средств. Обратите внимание на требования для вывода денег и сроки. Уточните: предоставляет ли сервис все необходимые документы для финансовой отчётности?
Безопасность. Оцените безопасность платежного шлюза. Проверьте: используется ли при платежах защищённое соединение HTTPS? И есть ли сертификаты безопасности?
Важно обратить внимание и на репутацию сервиса, его опыт работы, команду, которая за ним стоит.
Раньше ЮKassa принадлежала компании Яндекс и называлась Яндекс.Деньгами. Сервис был запущен в 2013 году. Своей целью компания ставит сделать онлайн-платежи для бизнеса максимально быстрыми, простыми и безопасными. Для этого ЮКасса предлагает гибкую настройку платежей, возможность запомнить данные карты и легко повторить платёж или совершить возврат средств, быстрое подключение и невысокие комиссии за обслуживание. Вывести средства можно на банковский счет, это займет не больше одного дня.
ЮКасса позволяет принимать платежи всеми популярными в СНГ методами:
банковскими картами Visa, Mastercard, Maestro, Мир и других платежных систем;
через Apple Pay и Google Pay;
электронными кошельками ЮMoney, WebMoney, Qiwi;
наличными через терминалы;
через интернет-банкинг Сбербанк Онлайн, Альфа-клик, Тинькофф;
списанием с баланса мобильного.
В ЮKassa можно подключить кредитование и В2В-платежи для приема денег от юридических лиц. Размер комиссии зависят от платежного метода и оборота средств на аккаунте. Минимальная комиссия — 2,8%.
Компания Net Pay позволяет быстро принимать платежи с помощью банковских карт, услуги предоставляются как по России, так и за рубежом. Сервис налаживает платежи с помощью Visa, MasterCard, American Express и других платёжных систем. Также есть решения для приема банковских переводов, таких как SWIFT или Fedwire.
Среди преимуществ сервиса можно выделить высокие стандарты безопасности, основанные на алгоритме шифрования SHA-256, поддержку более чем 164 мировых валют и более 10 лет опыта работы в индустрии.
С сервисом Cypix вы сможете принимать платежи банковскими картами, через интернет-банкинг, со счетов мобильных телефонов, электронными кошельками. Есть функционал для расчётов в кредит или рассрочку.
Для каждого способа онлайн-оплаты сервис рассчитывает комиссию индивидуально. Она также зависит от оборота средств на аккаунте. Выплаты возможны на банковские счета и карты, электронные кошельки. Порядок расчётов можно выбирать самостоятельно. Например, можно получать выплаты каждый месяц.
Каждый сервис для приёма платежей имеет свой порядок подключения, который подробно описан на сайте. Детальные инструкции по подключению можно также узнать у менеджеров компании.
В большинстве случае все сводиться к трём простым шагам:
Заявка. Нужно оставить заявку на подключение на сайте или по телефону.
Договор. После обсуждения всех условий, вам вышлют договор о сотрудничестве. Подпишите и отправьте обратно.
Интеграция. Платёжный шлюз следует интегрировать на свой сайт, используя для этого API или модули CMS.
Подключение обычно занимает 1-3 дня. Ваши пользователи смогут платить удобным способом, и продажи пойдут вверх.
Фото предоставлено рекламодателем
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