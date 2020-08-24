УК и ТСЖ область даст денег на покупку дезинфицирующих средств

Правительством Новосибирской области одобрено распоряжение о централизованном обеспечении в заявительном порядке управляющих компаний и других организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами (МКД), дезинфицирующими средствами в целях обработки мест общего пользования в МКД, сообщила пресс-служба правительства.

— На обеспечение управляющих компаний дезинфицирующими средствами будет выделено 2,4 млн рублей из резервного фонда. Приобретенные дезинфицирующие средства будут передаваться в распоряжение управляющим компаниям и ТСЖ для обработки контактных поверхностей в многоквартирных домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на основании представленных заявок от организаций, — пояснил министр ЖКХ области Денис Архипов.

По произведенным расчетам, закупленные дезинфицирующие средства позволят обработать более 200 тыс. кв.м контактных поверхностей в многоквартирных домах региона.

Выделенные средства будут направлены подведомственному министерству ЖКХ и энергетики государственному казенному учреждению Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» для приобретения дезинфицирующих средств, которое также будет заниматься централизованным обеспечением в заявительном порядке управляющих компаний Новосибирской области, уточняется в сообщении.

Как уточнили Infopro54 в ряде ТСЖ, в среднем на месяц на один девятиэтажный четырехподъездный дом необходимо около 1,5 тыс рублей на закупку дезинфицирующих средств. По данным сервиса ГосЖКХ, жилой фонд Новосибирской области составляет более 11288 домов, общей площадью более 35184955,78 кв м.

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