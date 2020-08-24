В Новосибирске начали открывать кинотеатры под открытым небом

Парковка перед центральным входом ТРЦ «Аура» с 21 августа по 20 сентября превратится в кинотеатр под открытым небом. Трансляция фильмов будет осуществляться через 4G-сеть оператора Tele2 на большом экране. Смотреть кино можно будет, не выходя из машины, сообщает пресс-служба ТРЦ «Аура». Такой формат позволяет обеспечить соблюдение социальной дистанции, а значит смотреть фильмы можно комфортно и безопасно, уверены в ТРЦ.

— Каждый вечер на протяжении месяца, начиная с 22:00 на большом экране будут транслироваться российские и зарубежные фильмы. В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье будут идти три сеанса подряд, по будням — один сеанс, — говорится в сообщении.

Партнеры планируют транслировать комедии, боевики, триллеры и мелодрамы. Как будет соблюдаться возрастной ценз зрителей — не указывается. В сообщении подчеркивается, что вход на парковку будет бесплатным.

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