Украина ввела санкции против представителей власти России, чешская PPF ушла из РФ, Россия добавила в санкционный список военное руководство ЕС

Более шести сотен представителей российской власти попали под санкции со стороны Украины, об этом сообщил в своем Telegram-канале президент страны Владимир Зеленский.

— Сегодня принято важное решение СНБО Украины: применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России, — сказал Зеленский.

В частности, рестрикции введены в отношении 28 членов Совета безопасности России, 154 членов Совета Федерации, 424 депутатов Государственной думы. Более подробный список не уточняется, президент лишь добавил, что в отношении данных политических деятелей уже принят ряд юридических, дипломатических и политических мер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили по телефону необходимость подготовки восьмого пакета санкций с учетом запрета на выдачу виз россиянам. Кроме того, им удалось договориться по вопросу будущего ограничения России в рамках получения сверхприбылей от продажи нефти и газа.

По данным ТАСС, Чешская PPF Group и ее «дочка» Home Credit продали оставшуюся долю в 49,5% в российском Home Credit & Finance Bank. Контрольным пакетом теперь владеют частные российские инвесторы (50,5%) в HCFB. Это подтверждает то, что группа окончательно ушла из РФ, пояснили в пресс-службе PPF.

В пресс-релизе PPF, сообщается, что сделка не нарушает законы России, и это, в свою очередь, позволит банку в дальнейшем продолжать работать в прежнем режиме.

Согласно информации сайта дипломатического ведомства, Россия добавила в санкционный список военное руководство ЕС из-за поставок вооружения Украины.

— По линии ЕС и его отдельных стран-членов идут поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму, которые используются для обстрелов гражданской инфраструктуры и критических объектов, что еще больше осложняет гуманитарную обстановку в зоне конфликта и подвергает опасности весь европейский континент, — говорится в сообщении.

Отмечается, что тем, кто попал под санкции, запрещается въезд на территорию РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что любые недружественные акции в адрес России будут получать жёсткий ответ.

Ранее российские власти ввели ответные санкции в отношении 25 граждан США и 55 граждан Канады, среди которых высокопоставленные военные, политики и общественные деятели.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по освобождению республик Донбасса с целью демилитаризации и денацификации страны.

В ответ на решение России Запад приступил к поэтапному вводу против нее многочисленных санкций, а также к поставкам оружия и военной техники Киеву на миллиарды долларов.