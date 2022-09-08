Конфликт мэрии Новосибирска и игроков рынка наружной рекламы продолжается

По результатам аудита, проведенного управлением художественного облика (Бывший комитет рекламы. — Ред.) Новосибирска, по состоянию на 1 июня 2022 года на территории города было выявлено 156 рекламных конструкций, размещенных с нарушением федерального закона «О рекламе» (без разрешения органа местного самоуправления). Ранее они принадлежали группе компаний «Дизайнмастер» (ООО «РТ», ООО «ГК «АБЛ», ООО «Виджет», ООО «Магистраль Медиа», говорится в пресс-релизе муниципалитета. Также установлен факт размещения 54 видеоэкранов, размещенных с нарушением действующего законодательства и условий заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В мэрии пояснили, что с июня по август часть объектов, включая рекламные конструкции на пешеходных мостах на ул. Ипподромской, были принудительно демонтированы. В настоящее время производится демонтаж рекламных конструкций, расположенных на пешеходных мостах и арках во всех районах города.

Управление художественного облика города Новосибирска обеспокоено сложившейся ситуацией, а именно: угрозой наступления негативных последствий для добросовестных рекламодателей, особенно нуждающихся в поддержке органов государственной власти и местного самоуправления.

— Согласно располагаемым управлением данным, на вышеупомянутых конструкциях по настоящий момент размещается рекламная информация на возмездной основе, лица, предоставляющие названные конструкции для размещения, пока что не установлены, — говорится в сообщении. — Размещение рекламной информации на подобных, то есть расположенных в нарушение закона конструкциях, влечет неблагоприятные материально-правовые последствия как для лиц, заказывающих размещение рекламной информации, так и для лиц, осуществляющих её размещение.

Предпринимателям, которые «ведут переговоры о размещении с якобы представителями группы компаний «Дизайнмастер»» чиновники мэрии предложили обратиться в управление художественного облика города, чтобы получить информацию о законности объектов рекламы. Также рекомендовано проверять полномочия лиц, осуществляющих ведение переговоров.

Напомним, это уже не первая попытка мэрии публично воздействовать на отношения между ГК «Дизайнмастер» с контрагентами. В июне муниципалитет в пресс-релизе также рекомендовал рекламодателям обходить стороной «якобы представителей компании «Дизайнмастер». Эта информация приводилась со ссылкой на начальника управления Олега Хорошунова.

В компании, в свою очередь, заявляли, что «Дизайнмастер» является владельцем только законных рекламных мест и соблюдает закон о рекламе, поэтому для клиентов никаких угроз и рисков нет.

— Кроме того, рекомендации рекламодателям, данные О.В. Хорошуновым, порочат деловую репутацию нашей компании. Мы усматриваем в этих действиях злоупотребление полномочиями и намеренное создание дискриминационных условий в отношении компании «Дизайнмастер». Мы намерены отстаивать свою позицию в правовом поле, — заявили в «Дизайнмастере».

В июле стало известно, что ООО «Рекламные технологии» (Входит в ГК «Дизайнмастер». — Ред.) подало иск о защите чести и достоинства к руководителю управления художественного облика города Олегу Хорошунову и новосибирскому отделению КПРФ. Заседание суда состоится на следующей неделе.

— Мы подтверждаем, что действительно заявление о клевете подано Селезневым С.В. и в настоящее время заявление рассматривается, — пояснили редакции в компании. — Иск подан о защите деловой репутации. Дело рассматривается в Новосибирском арбитражном суде. Более подробный комментарий о предмете судебного разбирательства дадим после правовой оценки ситуации в суде.

Исполнительный директор НОО «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева отмечает, что решение вопроса по рекламным конструкциям с окончившимися сроками договоров в Новосибирске приобрело действительно широкий охват. Комитет по рекламе особенно усердно демонтирует рекламные конструкции, затрачивая на демонтаж большие деньги из бюджета города.

— Действительно, этот вопрос нельзя оставлять без внимания — конструкций без договоров быть не должно в городе. Это плохо и для бюджета города, и для добросовестных предпринимателей (рекламных агентств), рекламодателей и жителей города. Но задачу можно решать разными путями, можно тратить огромные деньги, время и силы на демонтажи, а можно использовать это как возможность развития МСП и пополнения бюджета в короткие сроки и без затрат, — Рассуждает Кошелева. — Если объявить торги на эти конструкции, то возможно на них будет спрос и после аукциона городу не придется тратить деньги на демонтажи, а наоборот, бюджет получит стабильный доход, который можно будет инвестировать в улучшение и содержание городской среды. А предприниматели вместо того, чтобы беспокоиться и лишний раз перепроверять своих подрядчиков сосредоточатся на развитии бизнеса, ведь у них и так сложностей хватает.

По мнению эксперта, в данный момент, когда вызовов перед сегментами малого и среднего предпринимательства хватает с избытком, нельзя упускать возможность улучшить ситуацию, да еще и с выгодой для всех участников.

Ранее редакция приводила мнение экспортов о том во сколько региональным и муниципальным бюджетам обойдется создание единого оператора по наружной рекламе.