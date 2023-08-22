Улететь из Новосибирска в Лаос можно будет без пересадок

«Уральские авиалинии» запустят рейсы из Новосибирска в Лаос с 28 октября, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Известно, что выполнять перелёты в Лаос без пересадок будут на лайнерах Airbus. Рейсы – не чаще одного раза в неделю. Точной информации о стоимости билетов пока нет.

Сейчас, по данным одной из крупных интернет-платформ поиска авиабилетов, из Новосибирска в Лаос можно улететь с пересадками. Самый быстрый вариант поездки – с одной пересадкой в Бангкоке, билет на сегодняшний день стоит около 136 тысяч рублей. С тремя пересадками – дешевле, стоимость билета от 87 тысяч рублей.