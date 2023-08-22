В Новосибирске состоялось открытие «Технопром-2023»

Состоялось открытие «Технопром-2023». Об этом сообщает корреспондент Infopro54 с места событий.

Он будет проходит в Новосибирском Экспоцентре с 22 по 25 августа.

Сегодня, 22 августа, в мероприятиях примут участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Они совершат осмотр выставки инновационных и технологических решений. А также выступят в рамках пленарного заседания «Приоритеты научно-технологического развития: региональные и отраслевые задачи, ответы на новые вызовы».

X Международный форум технологического развития «Технопром-2023» организован с целью эффективного использования научного и инновационного потенциала Новосибирской области. Соответствующее распоряжение Правительства Новосибирской области о проведении форума 21 марта подписал губернатор Андрей Травников.

Ранее редакция сообщала о том, что «Технопром-2023» начинает работу в Новосибирской области.