Новосибирскгражданстрой построит в городе современный картинг за 60 млн рублей

АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и ОАО «Новосибирскгражданстрой» в рамках «Технопрома-2023» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию инвестпроекта в рамках государственно-частного партнерства.

По словам председателя совета директоров ОАО «Новосибирскгражданстрой» Александра Башмакова, инвестпроект предполагает создание в Новосибирске на улице Юннатов современного картодрома в рамках Областного центра детско-юношеского технического творчества

— Площадь застройки — 2339 кв метров. Планируется вложить порядка 60 млн рублей в реконструкцию существующего объекта в целях создания условий для развития технического образования молодежи и подростков, технического творчества, профилактике детского травматизма на дорогах. Также планируем создать место для проведения массовых мероприятий, — пояснил Башмаков.

В рамках ГЧП эксплуатация проекта будет осуществляться совместно инвесторами и областным центром.

— Технические виды спорта важны для молодежи, так как это будущие инженеры, которые нужны нашей стране, — отметил гендиректор «АИР» Александр Зырянов.

Напомним, в 1978 году в городе был создан «Картинг-клуб» Новосибирского городского дворца пионеров и школьников. Основателе и бессменным руководителем клуба на протяжении 30 лет был Николай Строганцев, член президиума автомобильной федерации, неоднократный призер чемпионатов России по картингу, судья республиканской категории по автоспорту, говорится на сайте центра. В 1998 году «Картинг-клуб» был переименован в «Автомотоклуб» в связи с появлением новых направлений авто- и мотоспорта: мотокросса, мототриала, трековых гонок и ретроконструирования. В 2007 году открылось новое структурное подразделение центра — спортивно оздоровительный комплекс «Зеленая республика». В 2012 году спортсмены Автомотоцентра вышли и на международную арену. В 2022 году было открыто объединение «Автомоделирование», расположенное на базе ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о планах по созданию картинга на месте бывшей Гусинобродской барахолки.