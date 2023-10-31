Улицу Ленина закроют для транспорта в середине ноября

На улице Ленина в центре Новосибирска временно запретят движение автомобилей. Проект постановления опубликован на сайте мэрии города. Как отмечается в документе, улица будет перекрыта для обеспечения безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 2024 года.

Движение транспорта по Ленина будет запрещено с 17 ноября по 1 февраля. Исключение составят только автомобили, задействованные в обеспечении новогодних мероприятий. Пешеходным будет участок от площади Ленина до ул. Советская. Объезд будет организован по автомобильным дорогам общего пользования.

Напомним, минувшим летом улица Ленина была закрыта для транспорта с 3 июня по 31 июля. До этого ее закрывали также на новогодние праздники: в городе проходили мероприятия в рамках проекта «Новосибирск – новогодняя столица России».

Ранее редакция сообщала о том, что улицу Ленина в Новосибирске ждет реконструкция.