«Все сделали вид, что не заметили»: студентка потеряла сознание в новосибирской электричке и ей никто не помог

В социальных сетях жители города часто публикуют посты различных инцидентов, привлекают внимание общественности к возмутительным ситуациям, создают общественный резонанс. Не редко люди благодарят очевидцев за участие и помощь в неприятных ситуациях. Но бывают и другие истории. Студентка колледжа из Новосибирска испытала на себе равнодушие окружающих. О произошедшем девушка рассказала журналистам Infopro54.

«Бабуля сразу убежала»

Осенним субботним днем Софья ехала на электричке к своему парню в воинскую часть под Новосибирском. Чтобы скоротать время, студентка прихватила с собой книгу. В процессе чтения девушка почувствовала, что теряет сознание, это произошло так стремительно, что она даже не успела попросить помощи у других пассажиров.

― Перед тем, как отключиться, я заметила, что бабуля, которая была рядом, резко встала и убежала. А потом все, пустота. Я очнулась через несколько остановок уже. Сидела на полу на коленях, а голова на сидении. С трудом поднялась, доехала до своей станции и вышла. Я никогда не теряла сознание в общественном транспорте, не хочется, чтобы это повторилось, ― вспоминает Софья.

О произошедшем студентка рассказала своим родителям. Те были удивлены и возмущены одновременно равнодушием тех, кто оказался с их дочерью рядом в тот момент.

― Я плакала, когда узнала. Тяжело даже представить, как твой ребенок теряет сознание в электричке, а все при этом сделали вид, что не заметили. Могли бы хотя бы нажать на кнопку связи с машинистом и сообщить, если сами не хотели помогать. Она прилично одета, у нее нет вредных привычек. Вот так смотришь иногда, что люди даже алкоголикам на улице помогают. А тут… просто нет слов, ― рассказала журналистам мама девушки.

Теряет сознание уже 16 лет

У Софьи есть определенная особенность ― она часто теряет сознание. Уже много лет девушка проходит различные медицинские обследования, чтобы выяснить причину внезапных обмороков.

― В первый раз такое произошло, когда дочке было всего полтора годика. Мы смотрели телевизор, она сидела у меня на коленках и листала книжку. Внезапно я почувствовала, что она обмякла. Я тогда сильно испугалась, выбежала с ней на улицу, била по щечкам, чтобы она пришла в себя. Казалось, что это длилось бесконечно, ― говорит Наталья, мама Софьи.

Потом семья поняла, что девочка не выносит вид крови. Даже незначительный порез сопровождался обмороками. Тогда в полтора годика Соня случайно поранила пальчик страницей от детской книжки. Дальше все становилось только хуже.

― Любая сдача анализов для нас большая проблема. Мы проходили обследования, искали причину такой реакции организма. Сначала врачи говорили, что это пройдет в подростковом возрасте. Но сейчас мы понимаем, что это не лечится. Соня даже сказала, что у нее никогда не будет детей из-за этого, ― рассказывает мать.

Теперь, чтобы упасть в обморок девушке даже не надо видеть кровь. Достаточно ее просто представить. Тогда в электричке она прочитала в книге яркую сцену.

― Там был эпизод, где девочка сама себе зашивала рану в бедре. Мне хватило, ― говорит Софья.

Нельзя заранее предугадать или предотвратить подобную реакцию. Все происходит быстро и неожиданно. Только хотелось бы, чтобы рядом в такие моменты оказывались отзывчивые люди.

Опасная фобия

Прокомментировать обмороки Софьи мы попросили клинического психолога Юлию Деревяга. Все оказалось не так страшно, как представлялось на первый взгляд.

― Можно предположить, что имеет место гемофобия, то есть неконтролируемый страх перед видом крови. Сам по себе страх перед кровью довольно естественен, ведь это соотносится с вредом для здоровья и потерей жизни. Но если страх выходит за рамки и проявляется уже в форме устойчивых эмоциональных или физических (потеря сознания, тремор, тошнота и прочее) реакций, то здесь имеет место фобия. Человек стремится избегать соприкосновения с пугающим объектом, ограничивая себя в передвижении, активности или как в данном случае, генерирует новые страхи — рождение ребенка. Тем не менее, данное состояние успешно поддается коррекции. Психотерапия помогает разобраться в причинах возникновения страхов и разрешить их в безопасной обстановке, ― считает специалист.

Другой новосибирский психотерапевт Игорь Лях считает, что гемофобия ― достаточно опасный вид страха.

― С помощью гипнотерапии возможно установить причину. Применимы и другие техники лечения. Но я замечу, что это очень долгая работа. Успех возможен в 60-80 процентах случаев, ― прокомментировал Игорь Лях.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) изучил фобии россиян и пришел к выводу, что гемофобия ― достаточно редкий вид страха. По данным опроса, вида крови боятся лишь 8% наших соотечественников, в два раза чаще молодежь до 25 лет — 17%.