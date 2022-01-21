Улучшены сервисы в ОНЛАЙН-офисе Банка «Левобережный» для малого и среднего бизнеса

Клиентам доступна вся информация по частичному или полному досрочному погашению от момента подачи до исполнения банком заявки. Также на главной странице в ОНЛАЙН-офисе в блоке «Информация» выводится уведомление с датой и суммой запланированного досрочного гашения по кредиту. Добавим, что возможность досрочной выплаты кредитов предусмотрена всеми кредитными программами Банка «Левобережный» (ПАО).

Напоминаем, что при оформлении кредита или овердрафта до 31 января 2022 года компании малого и среднего бизнеса получают сертификат. По нему заемщик или компания из группы может получить новый кредит со скидкой по процентной ставке в размере 1 п.п. Сертификатом можно воспользоваться с 1 февраля до 31 декабря текущего года.

Ознакомиться со всеми кредитными программами для компаний МСБ вы можете на сайте банка. Получение средств на любые цели бизнеса возможно в день подачи заявки. Кредит может оформить физическое лицо – собственник бизнеса.

Специалисты готовы проконсультировать вас по телефону 8-800-3333-555 (круглосуточно) и в офисах банка. Также вы можете оставить заявку на кредит на сайте, и вам перезвонят.