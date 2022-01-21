В Новосибирске власти ведут борьбу с нелегальными торговцами бензином

Сотрудниками администрации Первомайского района составлены протоколы об административном правонарушении на гражданина, который в микрорайоне КСМ на муниципальном земельном участке вел нелегальную торговлю бензином. Продавец бензина на старом ЗИЛе, оборудованном под передвижную АЗС, утверждал, что в канистрах находится коньяк.
— Этому продавцу грозит административная ответственность – такие полномочия у администрации есть, мы будем их применять, — отметил Артем Роговский.
По словам Артема Роговского, штрафы, налагаемые администрацией, небольшие, тем более если принимать во внимание то, сколько зарабатывают торговцы на кустарных АЗС. Например, штрафы бензовозу с Бердского шоссе регулярно выписываются, водитель их подписывает, но не оплачивает.
— Водитель бензовоза с Бердского шоссе подал на меня заявление в прокуратуру, в котором сочинил, что мои сотрудники предлагают ему договориться со мной, чтобы я перестал их посылать выписывать ему штрафы, – рассказал заместитель главы администрации. – Это можно считать ответными действиями, то есть они ведут войну с теми, кто наводит порядок на территории Первомайского района. Однако это никак не повлияет на работу администрации района, которая продолжит борьбу с нелегальными заправками как своими силами, так и с привлечением МВД и МЧС.
Фото: pixabay.com автор: wilhei
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