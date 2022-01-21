В Новосибирске власти ведут борьбу с нелегальными торговцами бензином

Сотрудниками администрации Первомайского района составлены протоколы об административном правонарушении на гражданина, который в микрорайоне КСМ на муниципальном земельном участке вел нелегальную торговлю бензином. Продавец бензина на старом ЗИЛе, оборудованном под передвижную АЗС, утверждал, что в канистрах находится коньяк.

— Этому продавцу грозит административная ответственность – такие полномочия у администрации есть, мы будем их применять, — отметил Артем Роговский.

В борьбе с торговлей бензином с передвижных заправок основная сложность – несовершенство законодательной базы и отсутствие специальных площадок для хранения таких небезопасных изымаемых объектов.

По словам Артема Роговского, штрафы, налагаемые администрацией, небольшие, тем более если принимать во внимание то, сколько зарабатывают торговцы на кустарных АЗС. Например, штрафы бензовозу с Бердского шоссе регулярно выписываются, водитель их подписывает, но не оплачивает.