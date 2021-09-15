Россияне взяли в августе рекордную сумму кредитов наличными

Российские банки в августе выдали россиянам 1,82 млн кредитов наличными, что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора страны, говорится в имеющемся в распоряжении infopro54 исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных в августе кредитов наличными, наибольший рост выдач в Сибири, по сравнению с июлем, произошел в Иркутской области (10%) и Красноярском крае (10%). В Новосибирской области по сравнению с июлем выдачи в августе выросли сразу на 8%.

Россияне берут рекордное количество кредитов третий месяц подряд. В июне 2021 года банки выдали 1,67 млн кредитов «наличными», в июле — на 1% больше (1,69 млн).

За январь – август банки предоставили заемщикам 12,5 млн кредитов «наличными», что на 40% больше, чем в аналогичный период прошлого года (8,9 млн кредитов).

— В августе традиционно берут больше кредитов, чем в июле. Это связано с периодом отпусков, а также другими сезонными факторами вроде подготовки к началу учебного года. Поэтому с учетом других факторов, которые привели к общему росту кредитования в стране, рекорд был снова обновлен, — резюмировал Александрович Артур, генеральный директор ОКБ.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) — одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера — от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих в себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам августа 2021 года ОКБ хранит информацию о более чем 500 млн кредитах и займах.