Семь молодых ученых Новосибирска получили грантовую поддержку мэрии

Названы имена победителей конкурса на предоставление грантов в сфере научной и инновационной деятельности, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что общая сумма субсидий составляет 3 млн рублей. Размер одного гранта не может превышать 500 тыс. рублей. В этом году за поддержку мэрии боролись 74 молодых ученых. Они представили свои разработки, направленные на решение городских задач и развитие Новосибирска.

Среди победителей: Петр Бугаков с научной работой по теме «Разработка комплекса программ для поддержки изучения курса физики», Иван Чаплин с научной работой по теме «Определение преднапряжения в железобетонных балках по частотам колебаний», Кирилл Жунев с научной работой по теме «Оценка усталостного ресурса сварных соединений в несущих конструкциях эксплуатируемых мостов», Анастасия Ильиных с научной работой по теме «Разработка геоинформационной базы данных по сведениям о площадках накопления твердых коммунальных отходов на территории города Новосибирска», Ольга Архипенко с научной работой по теме «Разработка методики проектного обучения в сфере общего и детского дополнительного образования на базе Новосибирского регионального центра Всемирных инженерных игр», Мария Чернядьева с научной работой по теме «Разработка информационной системы beStraight для цифрового планирования лечебной физкультуры и ее проведения в игровой виртуальной среде для пациентов со сколиотическими деформациями позвоночника» и Александр Пчельников с научной работой по теме «Повышение долговечности технологических и транспортных машин наномодифицированными экологически безопасными лакокрасочными материалами».

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