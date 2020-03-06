«Умный дом» от «Ростелекома» для новоселов Новосибирска становится все ближе

Благодаря сотрудничеству со строительной компанией «Энергомонтаж» будущие собственники знакомятся с работой интеллектуальных устройств еще на этапе покупки жилья в специально оборудованной демонстрационной квартире.

В помещении установлено все, что понадобится новоселам: датчики открытия, движения, протечки и дыма, контроллеры, умные лампочки и розетки, внешние и внутренние камеры видеонаблюдения. Приборы можно протестировать и выбрать оптимальный комплект для подключения.

— Наша система “Умный дом” позволяет сделать жизнь спокойней и удобней, потому что в том числе берет на себя часть забот по управлению бытовой техникой и позволяет создавать индивидуальные сценарии работы. Например, любой прибор — электрический чайник, утюг, вентилятор, настольную лампу и многое другое — можно подключить в сеть через управляемые умные розетки. Так оставленная не выключенной техника отключится автоматически, а чайник или обогреватель запустятся по таймеру, — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Не менее понятны в использовании датчики открытия и движения. Первый посылает сигнал на сотовый телефон, в котором установлено мобильное приложение, о несанкционированном проникновении. Второй реагирует на перемещение внутри квартиры. Датчик протечки также оперативно сигнализирует хозяину жилья о возможном подтоплении, что помогает обнаружить протечку на ранней стадии и избежать проблем с соседями.

Также в квартире можно установить внутреннюю камеру с фиксацией звука и движения, предназначенную за наблюдением внутри помещения, и внешнюю, направленную на окна или лоджию. Услуга видеонаблюдения особенно популярна у семей с маленькими детьми, потому что позволяет контролировать местоположение ребенка.

— Мы оценили инициативу “Ростелекома” по внедрению комплекса услуг “Умный дом” и увидели в этом возможность повысить лояльность покупателей, сделать более привлекательными наши предложения на рынке, — рассказал генеральный директор ГК «Энергомонтаж» Иван Сидоренко.

Для подключения доступны три комплекта: «Базовый», «Расширенный» и «Управление». Подробнее об интеллектуальном решении можно узнать на сайте rt.ru, по телефону 8 800 100 0 800 и в офисах продаж «Ростелекома».

Фото предоставлено пресс-службой компании