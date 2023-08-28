Уникальную голубую Луну смогут увидеть новосибирцы в конце августа

В ночь с 30 на 31 августа жители Новосибирска смогут наблюдать за необычным астрономическим явлением — голубой Луной. Об этом сообщили в Московской обсерватории.

Такое явление происходит всего раз в 2-3 года. По факту, это будет второе полнолуние за месяц.

Отмечается, что Луна не изменит цвет. Такое название происходит из выражения «Once in a Blue Moon», что переводится как «однажды при голубой Луне». Оно употребляется, когда что-то происходит очень редко.

Следующее подобное явление можно будет наблюдать только в 2026 году.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Антонов высказался по поводу крушения станции «Луна-25».