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Уникальную голубую Луну смогут увидеть новосибирцы в конце августа

  • 28/08/2023, 11:12
Автор:
Голубая Луна в Новосибирске
Такое явление происходит всего раз в 2-3 года.

В ночь с 30 на 31 августа жители Новосибирска смогут наблюдать за необычным астрономическим явлением — голубой Луной. Об этом сообщили в Московской обсерватории.

Такое явление происходит всего раз в 2-3 года. По факту, это будет второе полнолуние за месяц.

Отмечается, что Луна не изменит цвет. Такое название происходит из выражения «Once in a Blue Moon», что переводится как «однажды при голубой Луне». Оно употребляется, когда что-то происходит очень редко.

Следующее подобное явление можно будет наблюдать только в 2026 году.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат Антонов высказался по поводу крушения станции «Луна-25».

Фото: pixabay — rkarkowski

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Рубрики : Общество

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Теги : Новосибирск Голубая Луна


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