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ВТБ получил 7 наград премии FINAWARD’23

  • 28/08/2023, 11:13

ВТБ признан победителем в 7 номинациях национальной премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD’23.

ВТБ получил 7 наград премии FINAWARD’23Банк в VK стал первым в номинации «Решение для маркетплейса или экосистемы». Сервис с доступом к финансовым операциям появился на платформе «ВКонтакте» в апреле 2023 года. Сегодня уже более 100 тысяч пользователей общаются с чат-ботом ВТБ во «ВКонтакте». В первую очередь, интересует просмотр баланса (90%), а среди операций самой популярной стал перевод через СБП (60%). ВТБ активно расширяет функционал банка в VK: недавно появился сервис оплаты по QR-коду и пополнение счета ВТБ со счетов сторонних банков. Уже осенью будет через Банк в VK можно будет стать клиентом банка ВТБ.

Команда Private Banking ВТБ отмечена двумя наградами — “Лидерство на рынке управления крупным семейным капиталом” и “Команда-лидер на рынке управления крупным частным капиталом”. С начала прошлого года ВТБ перестроил работу с состоятельными клиентами – заместил финансовые инструменты, которые перестали работать на российском рынке, в сферах, связанных с иностранными юрисдикциями, заново выстроил инфраструктуру банковского обслуживания. В сфере нефинансовых услуг лидерство продолжает обеспечивать Семейный офис, предлагающий комплексное сопровождение клиентов с учетом санкционных рисков и внутренних ограничительных мер.

В номинации “Корпоративная культура и HR” ВТБ занял второе место с проектом «тренажер эмпатии» для сотрудников контакт-центра. Он помогает сделать выход новых сотрудников в линию более быстрым, благодаря ему они легче ориентируются в продуктах и тематиках банка и эффективнее помогают клиентам. Решение позволило сократить время разговора на 25-30 секунд — это более 8% от средней его продолжительности, снизить долю негативных отзывов от пользователей более чем на 5%, а также снизить отток новых сотрудников, помогая им бороться со страхом первого разговора с клиентом.

Проект «Перевод платформы Open API на собственное ПО» занял второе место в блоке «Внедрение Open API». Перед командой платформы, обеспечивающей синхронную согласованную работу как систем и команд внутри контура банка, так и взаимодействие с партнерами, стояла задача из открытых компонентов собрать готовое решение, обеспечивающее все существующие потребности банка с учетом существующей архитектуры, текущих и планировавшихся интеграций, необходимости обеспечения файлового обмена и требований информационной безопасности. Переход на российское импортонезависимое программное обеспечение занял полгода и позволил создать единственную на российском рынке платформу API такого масштаба.

«Серебро» в блоке «Решение в бизнес-процессах или клиентских сервисах» также досталось ВТБ с проектом «Развитие сервисной платформы», которая обеспечивает единый бесшовный пользовательский опыт взаимодействия с продуктами и сервисами для клиентов ВТБ с возможностью начать операцию в одном канале и продолжить “с того же места” в другом. Это позволяет значительно ускорить вывод на рынок продуктов и сервисов банка одновременно во всех каналах. В результате была создана первая на российском рынке полностью омниканальная платформа, в основе которой лежит микросервисная cloud-native архитектура.

В блоке «Внедрение в сфере информбезопасности или антифрод-сервис» третье место получил совместный проект ВТБ и разработчика ИТ-продуктов VS Robotics «Интеграция технологии голосового скоринга и Telegram в сервисное решение «Робот-оператор». Система распознает и анализирует спонтанную речь заемщика по телефону, оценивает правдивость ответов и определяет, сможет ли клиент погасить задолженность. Это помогает в выборе стратегии финансового урегулирования. А сервис в Telegram позволяет ещё оперативнее решать возникающие проблемы клиентов.

Премия инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD’23  была учреждена деловым журналом «Банковское обозрение» в 2012 году. Первая церемония награждения состоялась в 2013 году. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. В рамках внеконкурсных номинаций награждаются банки, финансовые компании и их проекты за отдельные достижения на российском финансовом рынке за отчетный период.

Фото: freepik.com — jcomp 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ВТБ FINAWARD’23


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