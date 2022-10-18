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Универсальная металлургическая компания «АНЭП-Металл-Новосибирск»

  • 18/10/2022, 00:53
«АНЭП-Металл-Новосибирск» – крупнейшая компания, которая считается универсальным поставщиком металлопроката по РФ и всему СНГ.

Поставками металлопродукции мы занимаемся начиная с 2012 г. Имеем собственные склады в девяти регионах и оперативно доставляем заказы с возможностью осуществления срочных поставок в день оплаты.

Продукцию нашей компании можно купить оптом или в розницу (при заказе от 10 тыс. руб.) в любом объеме. По желанию заказчика мы можем обработать ее механически любым необходимым способом.

Сотрудничество

Нами предлагается различная металлопрокатная продукция – от эксклюзивных наименований до особо популярного проката. Мы сотрудничаем с 1342 компаниями по простой и надежной схеме работы.

Стать нашим партнером выгодно, для этого надо:

  1. Сделать заявку через сайт нашей компании, по телефону либо электронной почте.
  2. Менеджеры с вами свяжутся, уточнят все детали и помогут с подбором изделий.
  3. После этого выставляется счет, оплатив который вы выбираете удобный способ доставки товара.

На сайте «АНЭП-Металл-Новосибирск» можно оформить заказ на металлопрокат высшего качества:

  • черная и цветная металлопродукция;
  • специализированный стальной прокат;
  • изделия из нержавейки;
  • жаропрочная сталь;
  • трубопроводная арматура;
  • полимеры;
  • сплавы для атомной энергетики и иных отраслей промышленности.

Преимущества

Компания предлагает клиентам оптимальные условия сотрудничества, состоящие в целом перечне услуг:

  1. Быстрая доставка заказа по территории РФ (срок – до недели). Отгрузка выполняется круглосуточно и без выходных дней.
  2. Наличие обширной линейки металлического проката на крытых складах.
  3. Вся продукция имеет сертификаты, что говорит о ее высоком качестве.
  4. Товар может проходить дополнительную механическую обработку, разматываться или разрезаться на отдельные рулоны.
  5. Мы производим заготовки для труб и можем выполнять с металлопрокатом нестандартные операции.

Вам будет предоставлена профессиональная консультация и помощь с подбором необходимой продукции. Менеджеры компании являются высококлассными специалистами с большим стажем работы, знаниями особенностей всех видов металлопроката и методов его доставки.

Сотрудничаем с розничными клиентами и оптовыми покупателями. Оформить заявку на металлопрокат вы можете от 1 единицы товара. Предоставляется отсрочка платежа для постоянных клиентов, а также скидки на большие объемы заказов.

Фото с сайта рекламодателя

Реклама. Рекламодатель: ООО «АНЭП»

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