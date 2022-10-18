Универсальная металлургическая компания «АНЭП-Металл-Новосибирск»

Поставками металлопродукции мы занимаемся начиная с 2012 г. Имеем собственные склады в девяти регионах и оперативно доставляем заказы с возможностью осуществления срочных поставок в день оплаты.
Продукцию нашей компании можно купить оптом или в розницу (при заказе от 10 тыс. руб.) в любом объеме. По желанию заказчика мы можем обработать ее механически любым необходимым способом.
Нами предлагается различная металлопрокатная продукция – от эксклюзивных наименований до особо популярного проката. Мы сотрудничаем с 1342 компаниями по простой и надежной схеме работы.
Стать нашим партнером выгодно, для этого надо:
На сайте «АНЭП-Металл-Новосибирск» можно оформить заказ на металлопрокат высшего качества:
Компания предлагает клиентам оптимальные условия сотрудничества, состоящие в целом перечне услуг:
Вам будет предоставлена профессиональная консультация и помощь с подбором необходимой продукции. Менеджеры компании являются высококлассными специалистами с большим стажем работы, знаниями особенностей всех видов металлопроката и методов его доставки.
Сотрудничаем с розничными клиентами и оптовыми покупателями. Оформить заявку на металлопрокат вы можете от 1 единицы товара. Предоставляется отсрочка платежа для постоянных клиентов, а также скидки на большие объемы заказов.
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Реклама. Рекламодатель: ООО «АНЭП»
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