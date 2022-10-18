Шестерых сотрудников «Современника» уволили, полностью не рассчитав

Проверка контрольно-счетной палатой Новосибирска деятельности молодежного центра «Современник» за 2019-2021 годы выявила факт увольнения в этот период шестерых сотрудников, которым до сих пор не компенсированы неиспользованные отпуска. И хотя общая сумма компенсации небольшая, примечательным стал сам процесс увольнения. По словам директора центра Ирины Скурнягиной, уговорить сотрудников уволиться по собственному якобы посоветовали представители следственных органов. Они в это время проводили в центре проверку по заявлению о фактах так называемого «фиктивного трудоустройства людей».

— Люди нашлись, люди работали, просто у нас много филиалов, разбросанных по всему Ленинскому району, — рассказала директор центра на заседании комиссии горсовета Новосибирска по культуре, спорту и молодежной политике (Запись есть в распоряжении редакции. — Ред.). — Когда началась проверка, Следственный комитет устно рекомендовал все движения денежных средств по этим шести сотрудникам остановить, а их отстранить от работы. Они написали заявления и уволились. Это были в основном совместители. Они к нам больше не вернулись.

Директора центра поддерживают и в профильном подразделении мэрии.

— Я в курсе ситуации, поскольку руководила управлением по молодежной политике, — говорит Ирина Соловьева, в настоящее время возглавляющая управление культуры мэрии. — Управлению молодежной политики тоже рекомендовали отстранить директора на время проведения следствия. Такие рекомендации были неоднократно высказаны. Прошла не одна встреча со следственным комитетом, дабы доказать, что есть презумпция невиновности и директора не будут отстранять. И действительно, когда следователи приходят в шесть утра в квартиру, люди эмоционально подавлены. Коллектив полтора года находился в шоке. Не оправдываю невыплату, просто говорю, чем жило учреждение эти полтора года.

Факт фиктивного трудоустройства, как сообщает аудитор КСП Ирина Залесова, в результате так и не подтвердился.

— Согласно письму следственного комитета от 19 ноября 2021 года, уголовное дело было прекращено по причине отсутствия события преступления, — рассказывает аудитор. — Но выплатить деньги работникам сейчас уже нет возможности. Компенсация не выплачена, что является нарушением. Найти этих людей и выплатить деньги уже не представляется возможным.

Молодежный центр «Современник» в Ленинском районе Новосибирска имеет четыре филиала и объединяет 50 клубов различной направленности (театральное искусство, вокальные студии, спортивные формирования). Другие направления работы: проектная деятельность (для творческой молодежи, для людей с ограниченными возможностями здоровья, информационно-просветительские), организация и проведение культурно-досуговых, зрелищных, спортивно-оздоровительных, гражданско-патриотических и социально-значимых мероприятий для детей, подростков и молодежи.

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