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Шестерых сотрудников «Современника» уволили, полностью не рассчитав

  • 18/10/2022, 09:44
Автор:
фиктивное трудоустройство
Это решение руководство центра приняло якобы «с подачи следователей, проводивших проверку по факту фиктивного трудоустройства людей».

Проверка контрольно-счетной палатой Новосибирска деятельности молодежного центра «Современник» за 2019-2021 годы выявила факт увольнения в этот период шестерых сотрудников, которым до сих пор не компенсированы неиспользованные отпуска. И хотя общая сумма компенсации небольшая, примечательным стал сам процесс увольнения. По словам директора центра Ирины Скурнягиной, уговорить сотрудников уволиться по собственному якобы посоветовали представители следственных органов. Они в это время проводили в центре проверку по заявлению о фактах так называемого «фиктивного трудоустройства людей».

Люди нашлись, люди работали, просто у нас много филиалов, разбросанных по всему Ленинскому району, рассказала директор центра на заседании комиссии горсовета Новосибирска по культуре, спорту и молодежной политике (Запись есть в распоряжении редакции. — Ред.). Когда началась проверка, Следственный комитет устно рекомендовал все движения денежных средств по этим шести сотрудникам остановить, а их отстранить от работы. Они написали заявления и уволились. Это были в основном совместители. Они к нам больше не вернулись.

Директора центра поддерживают и в профильном подразделении мэрии.

Я в курсе ситуации, поскольку руководила управлением по молодежной политике, говорит Ирина Соловьева, в настоящее время возглавляющая управление культуры мэрии. Управлению молодежной политики тоже рекомендовали отстранить директора на время проведения следствия. Такие рекомендации были неоднократно высказаны. Прошла не одна встреча со следственным комитетом, дабы доказать, что есть презумпция невиновности и директора не будут отстранять. И действительно, когда следователи приходят в шесть утра в квартиру, люди эмоционально подавлены. Коллектив полтора года находился в шоке. Не оправдываю невыплату, просто говорю, чем жило учреждение эти полтора года.

Факт фиктивного трудоустройства, как сообщает аудитор КСП Ирина Залесова, в результате так и не подтвердился.

Согласно письму следственного комитета от 19 ноября 2021 года, уголовное дело было прекращено по причине отсутствия события преступления, рассказывает аудитор. Но выплатить деньги работникам сейчас уже нет возможности. Компенсация не выплачена, что является нарушением. Найти этих людей и выплатить деньги уже не представляется возможным.

Молодежный центр «Современник» в Ленинском районе Новосибирска имеет четыре филиала и объединяет 50 клубов различной направленности (театральное искусство, вокальные студии, спортивные формирования). Другие направления работы: проектная деятельность (для творческой молодежи, для людей с ограниченными возможностями здоровья, информационно-просветительские), организация и проведение культурно-досуговых, зрелищных, спортивно-оздоровительных, гражданско-патриотических и социально-значимых мероприятий для детей, подростков и молодежи.

 

Ранее редакция сообщала о трендах, сложившихся на рынке труда.

 

Фото со страницы молодежного центра «Современник» «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Право&Порядок Город

Регионы: Новосибирск

Теги : фиктивное трудоустройство уголовное дело


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