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Получите гарантии для торгов по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП без подтверждения опыта

  • 17/10/2022, 17:49
Компании МСБ, не имеющие опыта исполненных контрактов, могут оформить любой вид гарантии в рамках госзакупок.

Для получения гарантии достаточно предоставить декларацию по налогу на прибыль или книгу учета доходов и расходов за два последних отчетных квартала.новости сегодня

Сумма гарантии – до 55 млн рублей, без документов и залога можно получить до 10 млн рублей. Срок составляет до 5 лет. Гарантии по 44-ФЗ/223-ФЗ выдаются по рамочному соглашению за 20 минут с момента подачи заявки. По поручению клиента банк может связаться с бенефициаром и согласовать бланк гарантии.

Компании малого и среднего бизнеса также могут воспользоваться специальными предложениями:

  • оформите две гарантии в рамках одной закупки и получите скидку по гарантии на исполнение в размере оплаченной комиссии за гарантию на участие;
  • оформите гарантию по госзакупкам в сфере дорожной отрасли или медицины под 1,9 % годовых;
  • оформите кредит на исполнение контракта по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП и получите скидку 50% на комиссию за гарантию по финансируемому контракту.

Клиенты банка могут оставить заявку на банковскую гарантию в ОНЛАЙН-офисе. Для этого нужно зайти в раздел «Гарантии» и нажать «Получить гарантию». Новые клиенты могут заполнить заявку на сайте или обратиться в офисы Банка «Левобережный». Подробную информацию уточняйте по номеру 8-800-3333-555.

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Регионы: Сибирь

Теги : банковские гарантии


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