Получите гарантии для торгов по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП без подтверждения опыта

Для получения гарантии достаточно предоставить декларацию по налогу на прибыль или книгу учета доходов и расходов за два последних отчетных квартала.
Сумма гарантии – до 55 млн рублей, без документов и залога можно получить до 10 млн рублей. Срок составляет до 5 лет. Гарантии по 44-ФЗ/223-ФЗ выдаются по рамочному соглашению за 20 минут с момента подачи заявки. По поручению клиента банк может связаться с бенефициаром и согласовать бланк гарантии.
Компании малого и среднего бизнеса также могут воспользоваться специальными предложениями:
Клиенты банка могут оставить заявку на банковскую гарантию в ОНЛАЙН-офисе. Для этого нужно зайти в раздел «Гарантии» и нажать «Получить гарантию». Новые клиенты могут заполнить заявку на сайте или обратиться в офисы Банка «Левобережный». Подробную информацию уточняйте по номеру 8-800-3333-555.
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