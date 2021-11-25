Университеты Новосибирска и Софии подписали соглашение о сотрудничестве

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики и Университет национального и мирового хозяйства (УНМХ, София, Болгария) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба новосибирского вуза. Университеты планируют укреплять связь между государствами, развивая совместные образовательные программы.

— Первым проектом в рамках образовательного сотрудничества станет совместная гибридная магистерская программа с рабочим названием «Цифровая трансформация». В её основе – цифровые компетенции СибГУТИ и экономическая составляющая УНМХ, — говорится в сообщении.

Совместная магистерская программа подразумевает один год обучения в СибГУТИ и один год обучения в УНМХ. Благодаря развитию дистанционных образовательных технологий, выезд в Болгарию потребуется только один, на пару недель (при условии отсутствия ограничений, связанных с распространением COVID-19). Всё обучение будет проводиться на русском языке. По итогу выпускник получит два диплома – российский и европейский.

Как отметил ректор Университета национального и мирового хозяйства Димитър Димитров, «гибридный характер образовательной программы позволяет сложить сильные стороны двух университетов и выстроить программу подготовки очень ценных специалистов».

По плану, программа будет утверждена обеими сторонами до конца февраля. Абитуриенты смогут подать на неё документы в 2022 году и начать обучение уже в сентябре.