Вице-губернатор «огреб» от окружной прокуратуры

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин по итогам выездного совещания на ряд незавершенных объектов долевого строительства на территории Новосибирска предостерег «строительного» вице-губернатора области Романа Теленчинова о недопустимости нарушений законодательства в сфере защиты прав обманутых дольщиков. Об этом сообщают в Управлении генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу. Поводом послужило то, что, несмотря на высокую степень готовности проверенных объектов и распоряжение губернатора области, инвестор не довел деньги на достройку объекта ЖСК «На Есенина».
При этом стоит напомнить, что получивший «черную метку» от замгенпрокурора Теленчинов находится в своей должности, что называется, без году неделю. В должность вице-губернатора он вступил 1 ноября. До этого чиновник работал в мэрии Новосибирска заместителем начальника департамента строительства и архитектуры и начальником управления строительства и инженерного обеспечения. Как предполагали опрошенные корреспондентом Infopro54 эксперты, представляющие строительную отрасль, повышение Теленчинова с муниципального на региональный уровень может быть продиктовано желанием первых лиц региона — губернатора Андрея Травникова и его первого заместителя Владимира Знаткова — максимально дистанцироваться от скандалов в отрасли, связанных, в частности, с нарушением сроков строительства в регионе крупных объектов, таких, к примеру, как ледовая арена. Ранее назначенный «крайним», точнее, ответственным за соблюдение сроков строительства профильный министр Иван Шмидт эту возложенную на него «почёеную» миссию тянуть не захотел.
Фото управления Генпрокуратуры РФ по СФО
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