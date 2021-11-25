Вице-губернатор «огреб» от окружной прокуратуры

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин по итогам выездного совещания на ряд незавершенных объектов долевого строительства на территории Новосибирска предостерег «строительного» вице-губернатора области Романа Теленчинова о недопустимости нарушений законодательства в сфере защиты прав обманутых дольщиков. Об этом сообщают в Управлении генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу. Поводом послужило то, что, несмотря на высокую степень готовности проверенных объектов и распоряжение губернатора области, инвестор не довел деньги на достройку объекта ЖСК «На Есенина».

Барнаульская компания будет строить дом на Беловежской Заместитель генпрокурора Демешин Д.В. предостерег Теленчинова Р.А. о недопустимости нарушений закона в сфере защиты прав участников долевого строительства, предупредив, что в случае непринятия надлежащих мер, направленных на восстановление прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, он будет привлечен к установленной законом ответственности, — сообщают в ведомстве. — Вопрос реального устранения нарушений прав граждан находится на контроле управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

При этом стоит напомнить, что получивший «черную метку» от замгенпрокурора Теленчинов находится в своей должности, что называется, без году неделю. В должность вице-губернатора он вступил 1 ноября. До этого чиновник работал в мэрии Новосибирска заместителем начальника департамента строительства и архитектуры и начальником управления строительства и инженерного обеспечения. Как предполагали опрошенные корреспондентом Infopro54 эксперты, представляющие строительную отрасль, повышение Теленчинова с муниципального на региональный уровень может быть продиктовано желанием первых лиц региона — губернатора Андрея Травникова и его первого заместителя Владимира Знаткова — максимально дистанцироваться от скандалов в отрасли, связанных, в частности, с нарушением сроков строительства в регионе крупных объектов, таких, к примеру, как ледовая арена. Ранее назначенный «крайним», точнее, ответственным за соблюдение сроков строительства профильный министр Иван Шмидт эту возложенную на него «почёеную» миссию тянуть не захотел.