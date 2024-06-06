Упитанный карп весом 19 кг попался на удочку жителя Новосибирска

Рыбаки Новосибирской области завидуют и активно комментируют удачный улов сибиряка в социальных сетях. В группе «Рыбалка в Новосибирске» мужчина похвалился достойной добычей. Михаил Аксененко рассказал, что за день до поездки на платный Романовский пруд купил удочки и не ожидал, что станет обладателем такого жирного зеркального карпа.
Правда, котлеты из рыбы сделать не получилось. Рыбак выпустил свою добычу обратно в озеро. Но перед этим он, конечно, взвесил улов и устроил фотосессию.
― Вес 19300. На траппер 8 мм, ― подписал снимки Аксененко.
Многие комментаторы поспешили словесно осудить сибиряка. Многие не понимают, зачем рыбаки отпускают свою добычу.
― Зачем платить за то, чтобы отпускать?
― У карпа у любого мясо вкусное. Я не понимаю, что значит отпускать? Рыба поймана и травмирована. Смысл её отпускать? Это онанизм какой-то.
Некоторые подписчики одобрили поступок Михаила и искренне порадовались его улову.
Источник фото: группа в ВКонтакте «Рыбалка в Новосибирске».
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