Власти Новосибирска «перезагрузят» взаимодействие с предпринимателями

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, поддержка малого и среднего бизнеса – важное направление госполитики.
— Подписание соглашения о сотрудничестве станет отправной точкой нашей совместной продуктивной работы, тесного взаимодействия, — подчеркнул глава города.
Максим Кудрявцев отметил, что муниципалитет планирует осуществить «перезагрузку» Совета по поддержке и развитию среднего и малого предпринимательства. Ожидается, что сотрудничество с «Опорой России» даст возможность городским властям развивать имеющиеся формы поддержки бизнеса и дополнять их новыми инструментами.
Председатель НОО «Опора России» Игорь Салов считает, что соглашение поможет городской власти и бизнесу принимать решения, выгодные всем новосибирцам.
Мэр Новосибирска выделил целый ряд направлений совместной работы, среди которых
продвижение местных товаропроизводителей на внешних рынках и в торговых сетях, привлечение их к участию в городских ярмарках, увеличение доли местных товаров в магазинах у дома. Кроме того, планируется проработать механизмы привлечения малого и среднего бизнеса в мероприятия государственного и муниципального заказов.
— Планируем проводить ярмарки вакансий для предприятий малого бизнеса, чтобы снять остроту дефицита рабочих рук. Также среди задач – разработка новых подходов к размещению нестационарных торговых объектов в Новосибирске, — заключил Максим Кудрявцев.
Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров
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