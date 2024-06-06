Власти Новосибирска «перезагрузят» взаимодействие с предпринимателями

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, поддержка малого и среднего бизнеса – важное направление госполитики.

— Подписание соглашения о сотрудничестве станет отправной точкой нашей совместной продуктивной работы, тесного взаимодействия, — подчеркнул глава города.

Максим Кудрявцев отметил, что муниципалитет планирует осуществить «перезагрузку» Совета по поддержке и развитию среднего и малого предпринимательства. Ожидается, что сотрудничество с «Опорой России» даст возможность городским властям развивать имеющиеся формы поддержки бизнеса и дополнять их новыми инструментами.

Председатель НОО «Опора России» Игорь Салов считает, что соглашение поможет городской власти и бизнесу принимать решения, выгодные всем новосибирцам.

Мэр Новосибирска выделил целый ряд направлений совместной работы, среди которых

продвижение местных товаропроизводителей на внешних рынках и в торговых сетях, привлечение их к участию в городских ярмарках, увеличение доли местных товаров в магазинах у дома. Кроме того, планируется проработать механизмы привлечения малого и среднего бизнеса в мероприятия государственного и муниципального заказов.