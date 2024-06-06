Оптические прицелы обнаружили таможенники в посылке в Новосибирске

В Новосибирске таможенники изъяли 4 оптических прицела для стрелкового оружия, которые находились в международных отправлениях. Находка была обнаружена в одном из отделений почтовой связи. По закону такие товары запрещены к вывозу за рубеж и пересылке в международных почтовых отправлениях.

— В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Сибирской оперативной таможни пресекли канал контрабандных поставок в США прицелов для стрелкового огнестрельного оружия в международных почтовых отправлениях, организованный жителем Кемеровской области, — рассказали в Сибирском таможенном управлении.

В ведомстве уточнили, что в отношении отправителя возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании иного вооружения».

Часть 1.1 ст.226.1 УК РФ введена Федеральным законом от 11.03.2024 N 43-ФЗ и предусматривает наказание в виде лишениям свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Ранее редакция сообщала, что несовершеннолетние задержаны за контрабанду психотропных препаратов в Новосибирской области. Они организовали доставку препаратов в международных посылках для сбыта через интернет.