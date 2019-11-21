«Управление потоком с помощью инструментов бережливого производства»

Концепция бережливого производства основана на представлении деятельности компании или предприятия в виде потока создания ценности. Он проходит через все стадии производства и включает все действия в организации.
Что представляет собой поток создания ценности? В чем заключается ценность для клиента/потребителя? Как инструменты бережливого производства способствуют организации и совершенствованию потока создания ценности? Обсудим на клубе.
На встрече:
Более 8 лет опыта описания и оптимизации бизнес-процессов в компаниях строительной, энергетической и пищевой промышленности. Более 3 лет опыта внедрения бережливого производства.
Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе. Реализует проекты организационного развития: разработка и реализация стратегии развития организаций, построение архитектуры бизнеса и совершенствование бизнес-процессов, управление стартапами.
Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе: управление продажами и маркетингом; создание и реализация корпоративных стратегий, управление сложными организационными изменениями, HRD.
Более 20 лет опыта развития собственного бизнеса на рынке информационных и консалтинговых услуг. Участвовал в проектах по разработке и внедрению систем управленческого учета компаний в сфере производства, оптовой и розничной торговли, оказания услуг, бюджетных и унитарных предприятий.
Клуб по развитию производственных систем — дискуссионная площадка по вопросам внедрения технологий эффективного производства для собственников, руководителей и специалистов-практиков.
Формат регулярных встреч предполагает выступление приглашенных экспертов, решение кейсов, проведение мастер-классов и деловых игр, которые позволят участникам познакомиться с различными инструментами повышения производительности труда, организации и управления производственными системами, а также обменяться опытом внедрения.
Ждем вас 28 ноября 2019 года в 18:30 (Клуб бизнес-коммуникаций Front office, ул. Шевченко, 15).
Участие платное. Необходима регистрация. Подробная информация по ссылке.
Возраст 18+
Фото: предоставлено организаторами
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