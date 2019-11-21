«Управление потоком с помощью инструментов бережливого производства»

Концепция бережливого производства основана на представлении деятельности компании или предприятия в виде потока создания ценности. Он проходит через все стадии производства и включает все действия в организации.

Что представляет собой поток создания ценности? В чем заключается ценность для клиента/потребителя? Как инструменты бережливого производства способствуют организации и совершенствованию потока создания ценности? Обсудим на клубе.

На встрече:

проведем деловую игру по имитации производственного процесса,

смоделируем и проанализируем ситуации, которые чаще всего возникают в управлении производственным процессом,

обсудим инструменты бережливого производства, которые могут помочь в повышении эффективности производственного потока (диаграмма спагетти, создание непрерывного потока единичного изделия и т.д.)

Модераторы клуба

Екатерина Королькова, тренер-практик лин-лаборатории НГТУ НЭТИ «Фабрика процессов», старший преподаватель Кафедры менеджмента НГТУ НЭТИ.

Более 8 лет опыта описания и оптимизации бизнес-процессов в компаниях строительной, энергетической и пищевой промышленности. Более 3 лет опыта внедрения бережливого производства.

Роман Казанцев, управляющий партнер КГ «Управленческая практика», бизнес-тренер, спикер в области организационного развития.

Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе. Реализует проекты организационного развития: разработка и реализация стратегии развития организаций, построение архитектуры бизнеса и совершенствование бизнес-процессов, управление стартапами.

Спикеры клуба

Олег Руденко, консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», заместитель генерального директора по развитию в компании «ИнфоСофт», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.

Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе: управление продажами и маркетингом; создание и реализация корпоративных стратегий, управление сложными организационными изменениями, HRD.

Михаил Пясковский, эксперт КГ «Управленческая практика», генеральный директор компании «ИнфоСофт», спикер в области автоматизации, разработки и внедрения продуктов 1С.

Более 20 лет опыта развития собственного бизнеса на рынке информационных и консалтинговых услуг. Участвовал в проектах по разработке и внедрению систем управленческого учета компаний в сфере производства, оптовой и розничной торговли, оказания услуг, бюджетных и унитарных предприятий.

Клуб по развитию производственных систем — дискуссионная площадка по вопросам внедрения технологий эффективного производства для собственников, руководителей и специалистов-практиков.

Формат регулярных встреч предполагает выступление приглашенных экспертов, решение кейсов, проведение мастер-классов и деловых игр, которые позволят участникам познакомиться с различными инструментами повышения производительности труда, организации и управления производственными системами, а также обменяться опытом внедрения.

Ждем вас 28 ноября 2019 года в 18:30 (Клуб бизнес-коммуникаций Front office, ул. Шевченко, 15).

Участие платное. Необходима регистрация. Подробная информация по ссылке.

Возраст 18+

Фото: предоставлено организаторами