Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Работы по восстановлению теплоснабжения в Кировском районе продолжаются

В ближайшие часы бригады планируют завершить сварочные работы после замены дефектного участка трубы.
  • 21/11/2019, 10:52
Работы по восстановлению теплоснабжения в Кировском районе продолжаются

Работы по замене участка трубы на квартальной теплосети по улице Комсомольская велись всю ночь. В настоящее время они на завершающем этапе, но для полного их окончания и подключения теплоснабжения потребуется еще несколько часов, сообщили в пресс-службе СГК.

— Сроки окончания работ пришлось продлить с 7:15 до 14:00 21 ноября – в ходе устранения аварии стало очевидно, что объем работ нужен более масштабный. Вместо замены дефектного участка, который обычно составляет 2-5 метров трубопровода, потребовалось кратно увеличить объем работ и заменить 30 метров, — рассказал советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.

В зоне отключения остаются 12 жилых домов.

На объекте работают две бригады теплосетевого подразделения СГК.

Ночью 21 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал работу на аварийном участке теплосетей. О том, как идут работы, главе региона доложил директор по тепловым сетям Сибирской генерирующей компании Антон Баев. Он подчеркнул, что ситуация под постоянным контролем, делается все для восстановления теплоснабжения в отключённых домах Кировского района.

К ночи 20 ноября теплоэнергетики определили место возникновения дефекта, выявленного на квартальной теплосети по улице Комсомольской 20 ноября, в 14:30.

Это вторая авария за сутки. Дефект, на магистральной теплотрассе — также по ул. Комсомольская, выявленный поздно вечером 19 ноября, устранен в 15:00 20 ноября. Теплоснабжение 30 домов восстановлено, по данным управляющих компаний, температура в квартирах составляет от 17 до 22 градусов.

Напомним, для жителей домов в зоне отключения организованы три круглосуточных пункта временного размещения (ул. Чигорина, 8; ул. Чемская, 8; ул. Урманова, 26), где готовы принять жителей и обеспечить их горячим питанием. Желающим выдаются электрические обогреватели. Население оповещено о принятых мерах и сроках подачи теплоснабжения, осуществляется постоянный обход жилищного фонда.

Фото: пресс-служба СГК

Популярное с сайта

moerschy

Новосибирская область готова к работе с Китаем

21/11/2019, 12:57
Она оказалась на шестом месте в рейтинге коммуникационной готовности регионов РФ к взаимодействию с КНР.
«Гласс Рециклинг» установил контейнеры для раздельного сбора отходов в Томске

«Гласс Рециклинг» установил контейнеры для раздельного сбора отходов в Томске

21/11/2019, 12:54
Перед компанией стоит задача нарастить объемы поставок вторсырья для переработки стеклобоя.

Новосибирск показал самый высокий рост аудитории Okko по России

21/11/2019, 12:02
За девять месяцев рост пользователей составил более 150%.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Тепло в дома Кировского района планируют подать до 22 часов

21/11/2019, 16:29

Частным инвесторам пока невыгодно строить социальное жилье

21/11/2019, 15:37

Малышу требуются деньги на лечение

21/11/2019, 14:09

На ЭПМ-НовЭЗ введена новая методика анализа сырья

21/11/2019, 13:44

В 2020 году количество субсидируемых направлений из Новосибирска сохранится

21/11/2019, 12:59

Новосибирская область готова к работе с Китаем

21/11/2019, 12:57

«Гласс Рециклинг» установил контейнеры для раздельного сбора отходов в Томске

21/11/2019, 12:54

Новосибирск показал самый высокий рост аудитории Okko по России

21/11/2019, 12:02

За 10 месяцев у операторов «большой четверки» возросло число РЭС стандарта LTE на 30%

21/11/2019, 11:35

Аренда водных объектов подорожает

21/11/2019, 10:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

РАТМ Холдинг «заказали»?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска