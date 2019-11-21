Работы по восстановлению теплоснабжения в Кировском районе продолжаются

Работы по замене участка трубы на квартальной теплосети по улице Комсомольская велись всю ночь. В настоящее время они на завершающем этапе, но для полного их окончания и подключения теплоснабжения потребуется еще несколько часов, сообщили в пресс-службе СГК.

— Сроки окончания работ пришлось продлить с 7:15 до 14:00 21 ноября – в ходе устранения аварии стало очевидно, что объем работ нужен более масштабный. Вместо замены дефектного участка, который обычно составляет 2-5 метров трубопровода, потребовалось кратно увеличить объем работ и заменить 30 метров, — рассказал советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.

В зоне отключения остаются 12 жилых домов.

На объекте работают две бригады теплосетевого подразделения СГК.

Ночью 21 ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал работу на аварийном участке теплосетей. О том, как идут работы, главе региона доложил директор по тепловым сетям Сибирской генерирующей компании Антон Баев. Он подчеркнул, что ситуация под постоянным контролем, делается все для восстановления теплоснабжения в отключённых домах Кировского района.

К ночи 20 ноября теплоэнергетики определили место возникновения дефекта, выявленного на квартальной теплосети по улице Комсомольской 20 ноября, в 14:30.

Это вторая авария за сутки. Дефект, на магистральной теплотрассе — также по ул. Комсомольская, выявленный поздно вечером 19 ноября, устранен в 15:00 20 ноября. Теплоснабжение 30 домов восстановлено, по данным управляющих компаний, температура в квартирах составляет от 17 до 22 градусов.

Напомним, для жителей домов в зоне отключения организованы три круглосуточных пункта временного размещения (ул. Чигорина, 8; ул. Чемская, 8; ул. Урманова, 26), где готовы принять жителей и обеспечить их горячим питанием. Желающим выдаются электрические обогреватели. Население оповещено о принятых мерах и сроках подачи теплоснабжения, осуществляется постоянный обход жилищного фонда.

Фото: пресс-служба СГК