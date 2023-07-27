Управлять беспилотниками научат школьников в Искитиме

Ребятам не только покажут, как управлять дронами, но и расскажут про их конструктивные особенности, научат собирать и ремонтировать квадрокоптеры. На занятия приглашают учеников 6,7 и 8 классов из Искитима.

— С помощью беспилотников сегодня можно решить много полезных задач. Их применяют и в картографии, и для видеосъёмки, учёные проводят с помощью дронов различные исследования. Это очень актуально и современно. Ребятам будет полезно познакомиться с новыми технологиями – провести время на летних каникулах продуктивно. Занятия дадут школьникам мотивацию к техническому творчеству, — рассказала корреспонденту Infopro54 директор Центра дополнительного образования города Искитима Марина Курдюмова.

Занятия задуманы в рамках проекта «Современные технологии в системе патриотического воспитания молодёжи» под эгидой Ассоциации патриотических организаций Новосибирской области «Патриот».

Уровень мастерства ребята смогут показать на соревнованиях, которые проведут по окончании занятий. Профильная смена «Оператор беспилотных летательных аппаратов» будет проходить с 31 июля по 4 августа и станет ознакомительной. С сентября обучать школьников управлению дронами начнут на регулярной основе.