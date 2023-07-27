Эксперты рассказали, как повышение ключевой ставки повлияет на рынок недвижимости

Ипотечные ставки вырастут

24 июля Центробанк повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Она оставалась неизменной с сентября прошлого года, и рост сразу на процентный пункт оказался для многих неожиданным. Большинство аналитиков склонялось к тому, что ставку поднимут только до 8%.

Свое решение регулятор объяснил тем, что текущие темпы роста цен в пересчете на год превысили целевые 4% и продолжают расти. Увеличивается и показатель годовой инфляции.

За решением ЦБ последует пересмотр ставок в банках, уверены эксперты. Это значит, что дороже станут и ипотека, и автокредиты, и все прочие ссуды, включая займы для бизнеса.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари считает, что ставки по кредитам будут расти соразмерно повышению ключевой ставки.

— Ставки по кредитам увеличатся пропорционально повышению ключевой ставки, — считает эксперт. — То есть, при повышении на 100 пунктов, кредиты могут подорожать примерно на 10% (или 1 п.п.). Вопрос в том, будут ли потребители брать такие кредиты? Ведь, чем дороже кредит, тем меньше на него спрос.

По мнению риэлтора, руководителя комитета Российской Гильдии Риэлторов по взаимодействию с партнерами Артемия Шурыгина, повышение ключевой ставки повлечет за собой рост ставок по ипотеке.

— В краткосрочной перспективе эта ситуация подтолкнет клиентов к покупке по уже одобренным ставкам, либо они будут пытаться успеть до изменений ставок банками. В долгосрочной перспективе это, на мой взгляд, не сильно повлияет на уровень спроса, поскольку ожидаемая инфляция все равно выше ипотечных ставок, даже с учетом предполагаемого повышения, — говорит эксперт.

Девелоперские проекты под ударом

Рост ипотеки негативно скажется не только на потребителях, но и на девелоперах, так как повлечет снижение спроса. Эксперты уверены, что удорожание собственных программ банков дополнительно подстегнет интерес к льготной ипотеке, которая продлена до июля 2024 года.

От ключевой ставки зависит не только ипотечная ставка, но и стоимость кредитов по проектному финансированию для застройщиков. Напомним, Минстрой не планирует в ближайшее время вводить новые меры поддержки строительной отрасли из-за повышения ключевой ставки.

По мнению гендиректора Группы компаний «ПОЛЯКОВ», заместителя председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Ильи Полякова, рост банковской ставки всегда плохо сказывается на инвестиционной активности. Он уверен, что в первую очередь, в зоне риска окажутся девелоперские проекты с длительным сроком окупаемости. На жилищном строительстве увеличение ключевой ставки скажется в меньшей степени.

— Во-первых, потому, что большинство покупателей используют более доступную ипотеку с господдержкой. Во-вторых, вложения в новостройки остаются самым надежным и привлекательным объектом для инвестирования. Девелоперы с устойчивой динамикой продаж смогут и дальше договариваться с банками о стабильных условиях проектного финансирования. А вот на продажах вторичного жилья рост ставки может сказаться отрицательно. Если, конечно, Центробанк не посчитает возможным скорректировать политику, снизив ключевую ставку уже в обозримом будущем, — рассказал он редакции Infopro54.

О повышении цен на вторичном рынке говорит и сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости Александра Ряпосова. По мнению эксперта, повышение ключевой ставки приведет к сокращению количества платежеспособных покупателей жилья, снижение доходов которых наблюдается и сейчас. Эксперт считает, что объем предложения на первичном рынке может сократиться.

— Рынку все равно надо найти баланс между спросом и предложением, которого, по моему мнению, пока нет. Стабилизация цен может быть полностью достигнута, если произойдет снижение инфляции. Вторичный рынок отреагирует в сторону повышения цен только в том случае, если перестанут брать кредиты на покупку новостроек, — говорит она.

По данным управляющей компании RID Analytics, сертифицированного аналитика-консультанта рынка недвижимости Елены Ермолаевой, первый квартал 2023 года на рынке недвижимости в Новосибирске характеризовался ростом объема предложения как на вторичном, так и на первичном рынке жилья. Так, на вторичном рынке в декабре 2022 года к продаже предлагались около 19 тыс. квартир, а в конце марта эта величина составила уже 20,8 тыс.

При этом, эксперт отмечает, что на первичном рынке растет количество непроданных квартир в строящихся домах, то есть, фактическое предложение.

— По сравнению с предыдущим кварталом, прирост пока небольшой, на уровне 2%. А вот сравнению с 2021 годом разница более существенная, более 50%, — говорится в аналитической справке эксперта.

Ранее редакция сообщала, что правительству Новосибирской области предложили просчитать потребность региона в новостройках.