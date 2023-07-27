Рекламодателям

Эксперты рассказали, как повышение ключевой ставки повлияет на рынок недвижимости

  • 27/07/2023, 16:16
Автор:
Повышение ключевой ставки повлияет на рынок недвижимости
Центробанк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. Окажет ли рост ставки на рынок недвижимости в Новосибирске, разбиралась редакция Infopro54.

Ипотечные ставки вырастут

24 июля Центробанк повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%. Она оставалась неизменной с сентября прошлого года, и рост сразу на процентный пункт оказался для многих неожиданным. Большинство аналитиков склонялось к тому, что ставку поднимут только до 8%.

Свое решение регулятор объяснил тем, что текущие темпы роста цен в пересчете на год превысили целевые 4% и продолжают расти. Увеличивается и показатель годовой инфляции.

За решением ЦБ последует пересмотр ставок в банках, уверены эксперты. Это значит, что дороже станут и ипотека, и автокредиты, и все прочие ссуды, включая займы для бизнеса.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари считает, что ставки по кредитам будут расти соразмерно повышению ключевой ставки.

— Ставки по кредитам увеличатся пропорционально повышению ключевой ставки, — считает эксперт. — То есть, при повышении на 100 пунктов, кредиты могут подорожать примерно на 10% (или 1 п.п.). Вопрос в том, будут ли потребители брать такие кредиты? Ведь, чем дороже кредит, тем меньше на него спрос.

По мнению риэлтора, руководителя комитета Российской Гильдии Риэлторов по взаимодействию с партнерами Артемия Шурыгина, повышение ключевой ставки повлечет за собой рост ставок по ипотеке.

— В краткосрочной перспективе эта ситуация подтолкнет клиентов к покупке по уже одобренным ставкам, либо они будут пытаться успеть до изменений ставок банками. В долгосрочной перспективе это, на мой взгляд, не сильно повлияет на уровень спроса, поскольку ожидаемая инфляция все равно выше ипотечных ставок, даже с учетом предполагаемого повышения, — говорит эксперт.

Девелоперские проекты под ударом

Рост ипотеки негативно скажется не только на потребителях, но и на девелоперах, так как повлечет снижение спроса. Эксперты уверены, что удорожание собственных программ банков дополнительно подстегнет интерес к льготной ипотеке, которая продлена до июля 2024 года.

От ключевой ставки зависит не только ипотечная ставка, но и стоимость кредитов по проектному финансированию для застройщиков. Напомним, Минстрой не планирует в ближайшее время вводить новые меры поддержки строительной отрасли из-за повышения ключевой ставки.

По мнению гендиректора Группы компаний «ПОЛЯКОВ», заместителя председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Ильи Полякова, рост банковской ставки всегда плохо сказывается на инвестиционной активности. Он уверен, что в первую очередь, в зоне риска окажутся девелоперские проекты с длительным сроком окупаемости. На жилищном строительстве увеличение ключевой ставки скажется в меньшей степени.

— Во-первых, потому, что большинство покупателей используют более доступную ипотеку с господдержкой. Во-вторых, вложения в новостройки остаются самым надежным и привлекательным объектом для инвестирования. Девелоперы с устойчивой динамикой продаж смогут и дальше договариваться с банками о стабильных условиях проектного финансирования. А вот на продажах вторичного жилья рост ставки может сказаться отрицательно. Если, конечно, Центробанк не посчитает возможным скорректировать политику, снизив ключевую ставку уже в обозримом будущем, — рассказал он редакции Infopro54.

О повышении цен на вторичном рынке говорит и сертифицированный РГР аналитик-консультант рынка недвижимости Александра Ряпосова. По мнению эксперта, повышение ключевой ставки приведет к сокращению количества платежеспособных покупателей жилья, снижение доходов которых наблюдается и сейчас. Эксперт считает, что объем предложения на первичном рынке может сократиться.

— Рынку все равно надо найти баланс между спросом и предложением, которого, по моему мнению, пока нет.  Стабилизация цен может быть полностью достигнута, если произойдет снижение инфляции.  Вторичный рынок отреагирует в сторону повышения цен только в том случае, если перестанут брать кредиты на покупку новостроек, — говорит она.

По данным управляющей компании RID Analytics, сертифицированного аналитика-консультанта рынка недвижимости Елены Ермолаевой, первый квартал 2023 года на рынке недвижимости в Новосибирске характеризовался ростом объема предложения как на вторичном, так и на первичном рынке жилья. Так, на вторичном рынке в декабре 2022 года к продаже предлагались около 19 тыс. квартир, а в конце марта эта величина составила уже 20,8 тыс.

При этом, эксперт отмечает, что на первичном рынке растет количество непроданных квартир в строящихся домах, то есть, фактическое предложение.

— По сравнению с предыдущим кварталом, прирост пока небольшой, на уровне 2%. А вот сравнению с 2021 годом разница более существенная, более 50%, — говорится в аналитической справке эксперта.

Ранее редакция сообщала, что правительству Новосибирской области предложили просчитать потребность региона в новостройках.

Фото: freepik.com, freepik

120

Рубрики : Финансы Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : недвижимость ключевая ставка ипотека девелоперские проекты


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Участники спецоперации получили преимущественное право на поступление в образовательные организации среднего профобразования
26/07/23 16:44
Участие в спецоперации стало основанием для освобождения от наказания за уголовное преступление
26/07/23 10:22
ГК «Расцветай» будет строить учебный центр для подготовки бойцов спецназа
22/07/23 14:21
Андрей Щукин отказался от выборов губернатора Новосибирской области

Андрей Щукин отказался от выборов губернатора Новосибирской области

Он не смог преодолеть так называемый муниципальный фильтр — собрать в свою поддержку необходимое количество голосов муниципальных депутатов.
Читать статью >>
Марина Асаралиева: На рынке кредитования частных лиц произошли изменения

Марина Асаралиева: На рынке кредитования частных лиц произошли изменения

Как ужесточения требований ЦБ по потребительским кредитам сказались на заемщиках?
Читать статью >>
Максим Кудрявцев назначен ответственным за цифровую трансформацию в Новосибирской области

Максим Кудрявцев назначен ответственным за цифровую трансформацию в Новосибирской области

Ранее эти обязанности выполнял Юрий Петухов.
Читать статью >>
Главные законы, которые вступают в силу с 1 августа 2023

Главные законы, которые вступают в силу с 1 августа 2023

Рост социальных пособий и пенсий, новые выплаты для малообеспеченных семей, введение цифрового рубля и многое другое.
Читать статью >>
В Новосибирске кандидат от коммунистов подал документы для регистрации на выборы губернатора

В Новосибирске кандидат от коммунистов подал документы для регистрации на выборы губернатора

Он стал четвертым кандидатом, подавшим документы на регистрацию.
Читать статью >>
Человеческий принцип: как следователи СК Новосибирска помогают людям за рамками уголовных дел

Человеческий принцип: как следователи СК Новосибирска помогают людям за рамками уголовных дел

За кадром повседневной работы и расследований часто остаются простые, но очень важные поступки сотрудников Следственного комитета.
Читать статью >>
«Ясный» — сочетание плюсов загородной жизни и комфорта городской среды

«Ясный» — сочетание плюсов загородной жизни и комфорта городской среды

Популярность малоэтажных комплексов набирает обороты. Новосибирцы по достоинству оценили плюсы загородного дома с возможностью насладиться чистым воздухом в окружении дружелюбных соседей.
Читать статью >>
24 июля Международный день заботы о себе

Забота о себе — новый тренд, набирающий популярность

Это не эгоизм, а желание как можно дольше жить полноценной жизнью. Причем забота о здоровье должна быть комплексной.
Читать статью >>
Андрей Травников подал документы для регистрации на выборы губернатора Новосибирской области

Андрей Травников подал документы для регистрации на выборы губернатора Новосибирской области

Выборы пройдут с 8 по 10 сентября.
Читать статью >>
социальная продовольственная ярмарка в Новосибирске

Стало известно, где будет находиться новая социальная продовольственная ярмарка в Новосибирске

На данный момент на территории области функционируют три социальные продовольственные ярмарки.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Ястребов: Количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%

Александр Ястребов: Количество новосибирских компаний-экспортеров возросло на 28%

В экспорте в стоимостном выражении произошло снижение, а в импорте — увеличение.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Управлять беспилотниками научат школьников в Искитиме

27/07/2023, 16:17

Депутат Заксобрания Новосибирска выиграла соревнования по вертолётному спорту

27/07/2023, 16:08

Названы сибирские вузы, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты в ИТ-отрасли

27/07/2023, 15:52

Александр Аксёненко предложил сделать дорогу Новосибирск-Кочки-Павлодар федеральной трассой

27/07/2023, 15:27

В реестр аварийных домов внесены более 4 тысяч объектов недвижимости Новосибирской области

27/07/2023, 14:38

Крысиная мама: сибирячка завела в квартире 120 крыс из-за того, что разочаровалась в людях

27/07/2023, 14:08

Сибирская парусная регата стартовала на Обском водохранилище

27/07/2023, 13:33

Актёры из Новосибирска ждут поддержки горожан во всероссийском голосовании премии «Звезда Театрала 2023»

27/07/2023, 13:14

Судьбу инфоцыгана из Томска решит новосибирский суд

27/07/2023, 13:10

Учиться и лечиться: в школе-интернате Татарска оборудовали соляную пещеру и сенсорную комнату для детей

27/07/2023, 11:58

Рекордное количество заявлений подали абитуриенты в два новосибирских вуза

27/07/2023, 11:49

В Новосибирске присяжные в третий раз оправдали блогера Анатолия Гомзякова

27/07/2023, 11:43

В Новосибирске спасатели сняли мужчину с решетки балкона

27/07/2023, 11:24

Реконструкции не будет: дендропарк в Новосибирске ждёт благоустройство

27/07/2023, 11:09

Суд отказал экс-заместителю генерального директора «Вектор» в возвращении на работу

27/07/2023, 11:08

В выходные новосибирцев ожидают дожди

27/07/2023, 10:57

Трость с ультразвуком для незрячих создают новосибирские учёные

27/07/2023, 10:49

Семья пропавшего на гидроскутере новосибирца объявила вознаграждение за его поиск

27/07/2023, 10:44

Новосибирску предоставят льготное финансирование на строительство дата-центра

27/07/2023, 10:32

Гранатометчик из Новосибирской области погиб в СВО

27/07/2023, 10:18
Популярное

Финансовый гороскоп на август: кому стоит согласиться на новый проект, а кому лучше уйти в отпуск?

27/07/2023, 15:33

Сибирячка «воспитывает» черного ворона

27/07/2023, 12:48

Эксперты прогнозируют повышение цен на гречку

27/07/2023, 11:05

В Госдуме предложили обязать заводчиков животных платить налоги

27/07/2023, 09:34

Пострадавшая жительница Новосибирска рассказала о дороге на Каракольские озера, где на Алтае опрокинулся грузовик с туристами

26/07/2023, 14:46

Участие в спецоперации стало основанием для освобождения от наказания за уголовное преступление

26/07/2023, 10:22
Новости компаний

ВТБ победил в двух номинациях Loyalty Awards Russia 2023

27/07/2023, 12:09

Клиенты ВТБ нарастили портфель золотых активов до 50 тонн

26/07/2023, 17:58

«Ростелеком» обеспечил жителей села Кыштовка высокоскоростным интернетом

26/07/2023, 15:41

Сибирский Сбер стал лидером по повышению финансовой грамотности населения

26/07/2023, 14:00

АО «РЭС» обеспечивает стабильные показатели надежности электроснабжения

26/07/2023, 11:10

Кредитование арендного бизнеса стало проще

26/07/2023, 10:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска