Заповедник «Хакасский» планирует принять в этом сезоне 16 тысяч туристов

Туристический сезон идет, несмотря на погоду. По посещению заповедник планирует выйти в 16 тыс посетителей к концу сезона. Об этом сообщил директор государственного природного биосферного заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий на пресс-конференции ТАСС. Он уточнил, что экскурсионный сезон в заповеднике заканчивается в октябре.

В заповеднике организуются новые тропы. Одной из последних новинок является палеонтологическая тропа «Короткое путешествие длиной 400 млн лет». Она рассказывает о видах живых организмов, которые жили на территории заповедника «Хакасский». Самыми яркими ее элементами являются архитектурные формы – гигантская многоножка на лепидодендроне и гнездо динозавра.

Непомнящий также отметил, что все чаще стали привлекаться волонтеры. В июне в заповеднике проведено первое корпоративное волонтерство для одной из крупных энергетических компаний. Волонтеры работали в научной работе, собирали гербарные листы.

— Они получили не плохой опыт. Мы продолжим такую работу и дальше,— рассказал Непомнящий.

Продолжается работа и над проектом по созданию Центра реинтродукции лошадей Пржевальского. Его открытие запланировано на следующий год.

— Мы нашли партнеров и приобрели ограждения. Сейчас уже возведено 8 из 40 километров вольерного ограждения. В следующем году возможно уже будем завозить животных, — подчеркнул Непомнящий.

Напомним, первый Центр начал свою работу в 2015 году на участке «Предуральская степь» заповедника «Оренбургский». Сегодня его поголовье составляет уже 69 лошадей. Планировалось, что несколько «воспитанников» первого Центра в 2023-м году сменят прописку и переедут на новое место жительства – в Хакасский заповедник.

Непомнящий подчеркнул, что есть сложности с перевозкой животного так, как не все транквилизаторы подходят. Также будет открыта новая тропа и модернизация инфраструктуры под маломобильных граждан.

Кроме того, Виктор Непомнящий прокомментировал новые правовые документы, которые рассчитывают рекреационную емкость особо охраняемых природных территорий.

— Новый закон во многом инновационный. Там не только нормативно правовой акт по рекреационной емкости, там и правила организации туризма, там и план рекреационной деятельности. В этих подзаконных актах прописана не только возможность для инвестора построить глэмпинг или туристическую тропу на территории нацпарка. Но и обязанность держать руку на пульсе о посещении парка. Возможно где-то будут недоработки, но в процессе все притрется, — рассказал директор заповедника «Хакасский».

Директор рассказал и об отшельнице Агафье. Он отметил, что она осталось в эту весну одна.

— Она мне позвонила и сказала: «В плаванье до меня никого не отправляй. Вода большая». Она первый человек, который сообщает мне самую достоверную информацию об этом (повышении воды в реке — прим. Ред.), там нет никаких метеостанций,— сказал Непомнящий.

Заповедник площадью более 267,5 тыс. га расположен на территории Республики Хакасия и входит в состав Алтае-Саянской горной области. В нем сохранились природные экосистемы: обитают редкие виды животных и птиц, а также произрастают краснокнижные растения. В прошлом году премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новом статусе Хакасского государственного природного заповедника. Он стал государственным природным биосферным заповедником. Решение связано с тем, что ранее заповедник был включен ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов.

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