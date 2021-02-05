Управляющие компании в Новосибирске погасили долги на 93 млн рублей

В ходе прокурорской проверки соблюдения жилищного законодательства и в сфере ЖКХ установлено, что 11 расположенных на территории Советского района управляющих организаций вовремя не оплатили федеральному государственному унитарному предприятию «Управление энергетики и водоснабжения» денежные средства за потребленные топливно-энергетические ресурсы (отопление и горячее водоснабжение), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что в результате неисполнения организациями законом и договором установленной обязанности перед унитарным предприятием образовалась задолженность за оказанные жилищно-коммунальные услуги в размере свыше 93 млн рублей.

— В этой связи прокуратура внесла руководителям управляющих фирм представления, требования которых признаны обоснованными (4 лица привлечено к дисциплинарной ответственности), — говорится в сообщении — Кроме того, по материалам прокуратуры виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности по ч. 2 и ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) в виде штрафов на общую сумму 275 тыс. рублей.

В прокуратуре уточнили, что после принятых прокуратурой мер образовавшаяся перед ресурсоснабжающей организацией задолженность полностью погашена.