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Урало-сибирский театральный дуэт ошеломил зрителей в Новосибирске и Перми

  • 08/04/2025, 14:00

Урало-сибирский театральный дуэт ошеломил зрителей в Новосибирске и Перми
Спектакли академического тетра с постмодернистским именем стали ярким событием театральной весны

В этом дуэте оба фигуранта выглядят эффектно: Новосибирск — культурная столица Сибири, Пермь — столица арт-хауса, концептуального искусства и альтернативных арт-форматов. А еще — первый в современной России пример позитивного сити-брендинга. Пример того, как город с фантазией может прыгнуть выше головы — выше титула «просто большой промышленный город». Драйверами урало-сибирского театрального апреля стали наш «Красный факел» и пермский академический «Театр-Театр».

Имя пермского театра олицетворяет экстравагантную лаконичность — настолько просто, что звучит ошеломительно. А еще это своего рода имя-декларация — театр в своей самодостаточной сущности. Где реализм и условность, жизненная повествовательность и фантазия — материи с равными правами.

Новосибирск и «Театр-Театр» связывает достаточно долгая творческая симпатия. Для пермяков первым пространством знакомства стала сцена театра «Глобус» в рамках «Больших Гастроей», потом сцена Музыкального театра на фестивале «Другие берега», а теперь в арт-диалог вовлечен «Красный факел». Его сцена принимала спектакли пермского театра, а в Пермь поехали новейшие новосибирские хиты: спектакли «Мертвые души», «Бесы», «Ромео и Джульетта». Все три — полновесные театральные блокбастеры, требовательные к сценическому пространству и актерской команде. В ходе пресс-конференции в ТАСС директор театра «Красный факел» Антонида Гореявчева подчеркнула, что в Пермь театр повез не лимитированные, не чемоданные версии спектаклей, а «полновес» — драматургические миры во всем блеске сценографии, лайт-арта и саунд-дизайна.

Пермский театр показал на краснофакельской сцене спектакли «Отцы/Дети» и «Удачи, Марк!». В мюзикле «Удачи, Марк!» урало-сибирский кросс-культурный дуэт вообще олицетворялся на личностном уровне: в труппе мюзикла немало выпускников Новосибирского театрального института, а режиссер спектакля — новосибирец Алексей Крикливый.Его почерк — один из базовых компонентов нынешней стилистики театра «Глобус» — еще одного большого бренда театрального Новосибирска.

Как подчеркнул на пресс-конференции худрук «Театра-Театра» Борис Мильграм, Пермь для этого творческого вуза — вообще один из самых популярных адресов профессионального старта. В свою очередь, краснофакельский мюзикл «Ромео и Джульетта» — режиссерская работа Марка Букина, начинавшего в Перми. Современное   переосмысление Тургенева «Отцы/Дети» — тоже его режиссерская работа. Словом, у дружбы двух театров глубокая, личностная обусловленность — на уровне конкретных человеческих судеб и творческих портфолио.

На будущее Борис Мильграм подогрел зрительский аппетит новосибирцев продуманно кратким (чтоб без спойлеров) рассказом о спектаклях, которые сейчас «с пылу, с жару», совсем новенькие. Первый — «Женитьба» по Гоголю (образная пара нашим «Мертвым душам» — практически межрегиональный диптих). Второй — «Датский магазин лопат». Это не что иное, как инверсия «Гамлета» — история горемычного принца глазами могильщиков. Тех самых, что бедного Йорика выкапывали. Могильщики — профессионалы специфического темперамента, с особым навыком философского жизнелюбия. Поэтому их взгляд на шекспировский сюжет точно обещает быть нескучным. Так что у новосибирских зрителей есть весомые основания вновь с нетерпением ждать в гости «Театр-Театр». У него с «Красным факелом» трепетное, хотя и не близнецовое родство душ.

Ранее редакция сообщала о том, что два театра-соседа в Новосибирске переосмыслили английскую классику. 

Фото предоставлено пресс-службой театра «Красный факел», автор: Валентина Борновалова.

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Рубрики : Общество Культура

Регионы: Пермь Новосибирск

Теги : театры новосибирска


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