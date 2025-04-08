Новосибирская ТЭЦ-3 увеличит электрическую мощность на 20 МВт

На Новосибирской ТЭЦ-3 приступили к монтажу нового турбоагрегата №13, произведенного на ЭЛСИБе. Его запуск позволит увеличить мощность станции на 20 МВт, пояснили в пресс-службе АО «СГК – Новосибирск». На станцию его доставляли по частям: статор прибыл железнодорожным транспортом, ротор и остальные узлы — автотранспортом.

— Работа требует выполнения множества точных операций. Кроме того, специалисты ведут укрупненную сборку вспомогательного оборудования — трубопроводов высокого давления турбины. Работы выполняются в условиях действующего оборудования, — пояснил Андрей Бабенков директор Новосибирской ТЭЦ-3.

Завершить сборку генератора №13 энергетики планируют к 2026 году. На следующем этапе будет проводится обновление турбоагрегата №11 с аналогичными параметрами. К июлю 2027 года установленная электрическая мощность станции увеличится на 40 МВт — прирост составит 8%, уточнили в компании.

В целом вложения СГК в обновление Новосибирской ТЭЦ-3 запланированы на сумму свыше 12 млрд рублей. В 2021 году ТЭЦ прошла отбор по федеральной программе ДПМ-2 (договор поставки мощности), которая позволяет проводить масштабную замену оборудования.

Ранее редакция сообщала о том, что приборы контроля установят на дымовые трубы ТЭЦ-4 в Новосибирске.