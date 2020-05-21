УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

Минимальная ставка по программам на покупку жилья на первичном рынке и рефинансированию ипотечных кредитов сторонних банков для кредитов от 5 млн рублей теперь составляет 8,99% годовых, для кредитов на покупку жилья на первичном рынке до 5 млн рублей минимальная ставка составляет 9,49% годовых, а для рефинансирования – от 9,79%. По программам на покупку жилья на вторичном рынке минимальная ставка также составляет 9,49% годовых. По программе «Легкий старт» с возможностью сокращения платежа в первые 24 месяца, ставка составляет от 9,99% годовых. Также ставки были снижены и по программе целевого и нецелевого кредитования под залог имеющейся недвижимости, минимальная ставка теперь составляет 11,49% годовых.

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка